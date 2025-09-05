शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Heart attack is behind every third death in the country
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (13:18 IST)

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

Heart attack is behind every third death in the country
दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

दिल की बीमारियां देश में मृत्यु दर का प्रमुख कारण बने हुए हैं, जो लगभग 31 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या, खानपान में गड़बड़ी देखी जा रही है इससे आशंका है कि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं।

युवा ज्‍यादा हो रहे शिकार : आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों भारतीय दिल की बीमारी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या युवा पीढ़ी की है। 30-35 साल के युवा जो खुद को फिट और एनर्जेटिक मानते थे, अचानक हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। दुखद यह है कि अन्य रोगों की तुलना में सबसे अधिक देखा जा रहा है, ये हर साल होने वाली मौतों का प्रमुख कारण भी है। कुछ दशकों पहले से हृदय रोगों का उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों के रूप में जाना जाता था हालांकि अब कम उम्र के, यहां तक कि 20 से भी कम आयु के लोग इसका शिकार हो रहे हैं।

नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक कारण : 2021-2023 में कहा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देश में मृत्यु का प्रमुख कारण हैं, जो सभी मौतों का 56.7 प्रतिशत है। इसके अलावा संचारी रोग, मातृ स्वास्थ्य, प्रसवकालीन और पोषण संबंधी स्थितियां 23.4 प्रतिशत मौतों का कारण बनती हैं। कोविड से प्रभावित साल 2020-2022 की अवधि में ये आंकड़े क्रमशः 55.7 प्रतिशत और 24.0 प्रतिशत थे।

इसके बाद सांस के संक्रमण से : जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। इसके बाद सांस के संक्रमण 9.3 प्रतिशत, घातक और अन्य नियोप्लाज्म 6.4 प्रतिशत तथा सांस के रोगों के कारण 5.7 प्रतिशत मौतें होती हैं।

क्या कहती है रिपोर्ट : रिपोर्ट में बताया गया है कि परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कारणों के गलत वर्गीकरण की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। अध्ययन से ऐसे निष्कर्ष सामने आए हैं, जिनसे निश्चित रूप से देश में मृत्यु दर की स्थिति और उससे जुड़ी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, जिस तरह से हृदय रोगों के मामले बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचल

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचलरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग परेड में शामिल हुए। बीजिंग के तियानआनमेन स्क्वायर में 3 सितंबर को आयोजित भव्य सैन्य परेड के दौरान एक अनोखा 'हॉट माइक मोमेंट' सामने आया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई निजी बातचीत अनजाने में रिकॉर्ड हो गई। दोनों नेताओं की इस बात पर किम भी मुस्करा दिए। इस बातचीत से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। जानिए किस मुद्दे पर चल रही थी बातचीत।

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शन

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शनशासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने के बाद दम तोड़ने वाली दो नवजात बच्चियों में शामिल एक शिशु के पोस्टमार्टम को लेकर इस अस्पताल के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच एचओडी का हास्यास्पद बयान भी सामने आया है। चूहा काटने की घटना के बाद 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्न

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्नIndia-Pakistan International Border Weather Update News : पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है और लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2,289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर भी गुजरती है। बीएसएफ जम्मू में लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करता है।

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आए

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आएTrump trade advisor Peter Navarro: भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बुरे दौर में हैं। 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' के दौर से निकलकर अब दोनों देशों के संबंध 50 फीसदी टैरिफ तक पहुंच गए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है।

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणित

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणितमारुति ऑल्टो, स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियों पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। 1,200cc तक की पेट्रोल और 1,500cc तक की डीजल कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कार खरीदने में करीब 60,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी।

और भी वीडियो देखें

भारत में घुसे 14 पाकिस्तानी आतंकी, 34 वाहनों में 34 मानव बम, मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकी

भारत में घुसे 14 पाकिस्तानी आतंकी, 34 वाहनों में 34 मानव बम, मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकीमहाराष्‍ट्र में पुलिस को धमकी भरा संदेश मिला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। दरअसल, यह धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली है। धमकी में मुंबई में अलग-अलग वाहनों में मानव बम लगाए जाने का दावा किया गया है।

जैसे पूरी यमुना नई दिल्ली आ गई है, दिल्ली की बाढ़ पर मंत्री परवेश वर्मा ने ऐसा क्यों कहा?

जैसे पूरी यमुना नई दिल्ली आ गई है, दिल्ली की बाढ़ पर मंत्री परवेश वर्मा ने ऐसा क्यों कहा?Parvesh Verma on Delhi flood : दिल्ली में यमुना उफान पर है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है।

शिक्षक दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया 16 शिक्षकों का सम्मान, जानिए क्या कहा?

शिक्षक दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया 16 शिक्षकों का सम्मान, जानिए क्या कहा?Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया।

बी फॉर बीड़ी बी फॉर बिहार, केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल, बीजेपी ने बताया बिहारियों का अपमान

बी फॉर बीड़ी बी फॉर बिहार, केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल, बीजेपी ने बताया बिहारियों का अपमानbeedi bihar keral congress : 'बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार...' सोशल मीडिया साइट एक्स पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर बवाल मच गया। भाजपा ने इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पोस्ट पर हंगामे के बाद पार्टी ने इस ट्वीट को डिलिट कर दिया है।

LIVE:अमेरिका का जापान से व्यापार समझौता, लगेगा 15 प्रतिशत टैरिफ

LIVE:अमेरिका का जापान से व्यापार समझौता, लगेगा 15 प्रतिशत टैरिफLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता हो गया है। इसके तहत अमेरिका जापान पर 15 फीसदी आधारभूत टैरिफ लगाएगा। पल पल की जानकारी...

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com