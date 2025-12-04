काउंटर से टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, OTP सत्यापन से ही मिलेगा तत्काल टिकट

Tatkal Ticket Booking Rules : भारतीय रेल ने रेल यात्रियों के लिए आरक्षण कार्यालय के काउंटर से तत्काल टिकट की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब ओटीपी सत्यापन से ही काउंटर पर तत्काल टिकट मिलेगा।

रेलवे ने तत्काल टिकट व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में नई व्‍यवस्‍था लागू की जा सकती है। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिन्हें तत्काल टिकट पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बताया जा रहा है कि काउंटर तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को पहले की तरह ही फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जमा करते ही उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे टिकट बुक कराने वाले को काउंटर पर बैठे व्यक्ति को बताना होगा। सही ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट कंफर्म होगा।

इससे टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके मोबाइल से टिकट बुक कराया गया है। इससे तत्काल टिकटों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और जरूरतमंद यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा।

गौरतलब है कि रेलवे ने नवंबर 2025 से रेलवे ने काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग पर भी ओटीपी व्यवस्था का ट्रायल शुरू किया था। यह व्यवस्था 52 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है।

edited by : Nrapendra Gupta