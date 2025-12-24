बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Chief Minister Devendra Fadnavis's statement on alliance between Uddhav and Raj Thackeray
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (17:50 IST)

उद्धव-राज के गठबंधन पर सामने आया BJP का रिएक्‍शन, जानिए क्‍या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Chief Minister Devendra Fadnavis
Chief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर भाजपा की ओर से भी रिएक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं इस गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा...

खबरों के अनुसार, ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों का साथ आना खुशी की बात हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला नहीं है। फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस गठबंधन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध खत्म हो गया हो।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दिया। उनके अनुसार, जिन दलों ने बार-बार अपना रुख बदला, तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई और जनता का भरोसा खो दिया, वही अब साथ आए हैं। 
 
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर इन लोगों के पास असल में इतनी ताकत है तो वे हालिया निकाय चुनाव में बुरी तरह से क्यों हारे?
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे।
मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशक से शिवसेना का मेयर ही बैठा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का चुनाव काफी अहम माना जाता है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए दिल्ली का जिक्र करके भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
पिज्जा-बर्गर खाने से 11वीं की छात्रा की मौत, AIIMS के डॉक्टर बोले-आंतें खराब हो गईं

Gold : रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, चांदी फिर चमकी, शेयर बाजार को पछाड़ा, Safe haven ने दिया 70 प्रतिशत रिटर्न

Gold : रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, चांदी फिर चमकी, शेयर बाजार को पछाड़ा, Safe haven ने दिया 70 प्रतिशत रिटर्नविश्व की अनिश्चितताओं के बीच निवेश के सुरक्षित विकल्प और चुनिंदा उद्योगों में मांग बढ़ने से इस साल चांदी ने रिटर्न के मामले में परंपरागत निवेश विकल्प सोने और शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है। सोना और चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक सोने ने जहां करीब 70 प्रतिशत रिटर्न दिया है वहां चांदी 130 प्रतिशत से भी अधिक चढ़ी है।

अवैध प्रवासियों को Donald Trump ने दिया Christmas gift, स्वेच्छा से देश छोड़ने पर 3,000 डॉलर और मुफ्त टिकट

अवैध प्रवासियों को Donald Trump ने दिया Christmas gift, स्वेच्छा से देश छोड़ने पर 3,000 डॉलर और मुफ्त टिकटअमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के लिए एक बड़ा क्रिसमस प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। सामूहिक निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने और प्रवर्तन लागत घटाने के उद्देश्य से गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने ऐलान किया है कि जो अवैध प्रवासी साल के अंत से पहले स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए सहमत होंगे, उन्हें 3,000 डॉलर (करीब 2.7 लाख रुपए) की राशि और घर लौटने के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

SIR में मध्यप्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स के नाम कटे, इंदौर में सबसे अधिक 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम?

SIR में मध्यप्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स के नाम कटे, इंदौर में सबसे अधिक 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम?मध्यप्रदेश में SIR की प्रकिया में 42 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट गए है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड 31 लाख 31 हजार 983 से अधिक मतदाता है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मंलवार को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 8 लाख 40 हजार ऐसे मतदाता ऐसे है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक मध्यप्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 वोटर्स के नाम कट गए है। इनमें 19.19 लाख पुरूष और 23.64 लाख महिला वोटर्स शामिल है।

Vaishno Devi : वैष्णो देवी दर्शन का नए साल में कर रहे हैं प्लान, पढ़ें यह खबर, लागू हुईं ये पाबंदियां

Vaishno Devi : वैष्णो देवी दर्शन का नए साल में कर रहे हैं प्लान, पढ़ें यह खबर, लागू हुईं ये पाबंदियांनए साल में यात्रा प्रबंधन बेहतर बनाने के नाम पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आने वाले श्रद्धालुओं पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की घोषणा की है। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भीड़ के बेहतर प्रबंधन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं।

राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, विदेश में भारत को क्‍यों करते हैं बदनाम

राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, विदेश में भारत को क्‍यों करते हैं बदनामBJP retaliates against Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब भाजपा ने भी राहुल के इन आरोपों पर पलटवार किया है और उन्‍हें करारा जवाब दिया है। भाजपा प्रवक्‍ता शहजाद पूनावाला ने राहुल पर विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी हताश हैं।

और भी वीडियो देखें

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबूबांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बीच हादी के भाई ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। अब हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह हत्या सत्ता में बैठे लोगों ने आने वाले आम चुनाव का पटरी से उतारने के लिए करवाई थी।

हुमायूं कबीर पर चरित्र हनन का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी, निशा चटर्जी ने कहा- हिन्दू हूं इसलिए काटा टिकट

हुमायूं कबीर पर चरित्र हनन का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी, निशा चटर्जी ने कहा- हिन्दू हूं इसलिए काटा टिकटतृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर की नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी को लेकर विवाद सामने आया है। पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित की गईं निशा चटर्जी को 24 घंटे से भी कम समय में पार्टी से हटा दिया गया। पार्टी ने इस अचानक फैसले के पीछे चटर्जी की 'अश्लील' सोशल मीडिया गतिविधियों को कारण बताया है। दूसरी तरफ चटर्जी ने इसे धर्म के आधार पर भेदभाव बताते हुए हुमायूं कबीर पर चरित्र हनन का मुकदमा करने की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने की अहम बैठक, इन प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने की अहम बैठक, इन प्रस्‍तावों पर लगी मुहरUttarakhand cabinet meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया है। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा।

2025 में देशों ने जमकर खरीदा सोना, 12 माह में 70 फीसदी रिटर्न, निवेशक मालामाल

2025 में देशों ने जमकर खरीदा सोना, 12 माह में 70 फीसदी रिटर्न, निवेशक मालामालGold Return 2025 : 2025 में चांदी के साथ ही सोने ने भी निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। दोनों ही बेशकीमती धातुओं ने ना सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को टच किया बल्कि अपनी तेज चाल से सभी को हैरान कर दिया। देश में सोने की नेट असेट वेल्यू 30 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। इस वर्ष चांदी की चमकदार चाल के सामने भले ही सोने का रिटर्न थोड़ा कम हो लेकिन मात्र एक साल 74 हजार से 1.36 लाख रुपए तक का सफर किसी परिकथा से कम नहीं है।

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयाम

ईयर एंडर 2025: ओटीटी पर इन अभिनेत्रियों ने दिया भारतीय कहानियों को नया आयामओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय मनोरंजन जगत की दिशा ही बदल दी है। अब अभिनेत्रियों को ऐसे किरदार निभाने का अवसर मिल रहा है, जो कई परतों के साथ बेबाकी से भरे हुए और जोखिम उठाने वाले हैं। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स की साहसी सोच और दर्शकों की नई कहानियों को अपनाने की भूख ने महिला प्रधान कथाओं को मजबूती दी है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com