उद्धव-राज के गठबंधन पर सामने आया BJP का रिएक्‍शन, जानिए क्‍या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Chief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर भाजपा की ओर से भी रिएक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं इस गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा...





खबरों के अनुसार, ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों का साथ आना खुशी की बात हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला नहीं है। फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस गठबंधन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध खत्म हो गया हो।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दिया। उनके अनुसार, जिन दलों ने बार-बार अपना रुख बदला, तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई और जनता का भरोसा खो दिया, वही अब साथ आए हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर इन लोगों के पास असल में इतनी ताकत है तो वे हालिया निकाय चुनाव में बुरी तरह से क्यों हारे?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे।

मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशक से शिवसेना का मेयर ही बैठा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का चुनाव काफी अहम माना जाता है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए दिल्ली का जिक्र करके भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है।

