देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे पहुंचे हेडगेवार स्मृति मंदिर, अजित पवार ने बनाई दूरी

नागपुर RSS की जन्मभूमि भी है। यहां पर जो भी आता है वे ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाता है। यहां पर 100 साल पहले केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की। 100 साल हो गए, यह शताब्दी दिवस है। ये बहुत बड़ी बात है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और भाजपा एवं शिवसेना के कई अन्य विधायक भी स्मारक पहुंचे। फडणवीस और शिंदे समेत भाजपा और शिवसेना के विधायक पिछले साल भी स्मृति मंदिर गए थे लेकिन अजित पवार उनके साथ नहीं थे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में जारी है। Edited by : Sudhir Sharma