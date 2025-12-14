कांग्रेस की वोट चोरी रैली में PM मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे

दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस 'वोट चोरी' के मुद्दे पर एक महारैली का आयोजन कर अपने अभियान को तेज करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल होंगी।

So the agenda is clear



It’s not about SIR

It is about Sanvidhan pe Vaar



Congress leaders chanting



“Kabr khudegi Modi ki”

“Aaj nahi to kal khudegi”



Recently Ragini Nayak had also tweeted an AI Video showing him as a chaiwala



In name of SIR - they want to eliminate PM… pic.twitter.com/IlRWylVpPh — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) December 14, 2025

इस महारैली में शामिल होने के लिए कोने-कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया जिसमें रैली में शामिल होने आए कार्यक्रर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर विवादित नारे लगा रहे हैं।