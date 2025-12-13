शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (23:06 IST)

Shashi Tharoor के गढ़ तिरुवनंतपुरम में हारी कांग्रेस, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर क्‍या बोले थरूर

Shashi Tharoor's statement on BJP's victory in Thiruvananthapuram Municipal Corporation elections
Shashi Tharoor News : भाजपा ने 4 दशकों तक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का किला रहे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर भगवा फहरा दिया है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। शशि थरूर ने केरल स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। वहीं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदर्शन को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।

उन्होंने कहा कि यह जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। वहीं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदर्शन को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। थरूर ने कहा कि शानदार जीत के लिए यूडीएफ को बहुत-बहुत बधाई! यह एक बहुत बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा संकेत है।

उन्होंने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और शहर के कॉर्पोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर बधाई देता हूं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कड़ी मेहनत, सशक्त संदेश और सत्ता विरोधी लहर का स्पष्ट रूप से फल मिला है, जिससे 2020 की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एलडीएफ के 45 वर्षों के 'कुशासन' से बदलाव के लिए अभियान चलाया था, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक अन्य पार्टी को इनाम दिया है जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी।

उल्‍लेखनीय है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से भाजपा को 50 में, एलडीएफ को 29 में, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को 19 में और 2 निर्दलीय को जीत मिली है।
Edited By : Chetan Gour 
केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?

केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?Shivraj Singh Chouhan's security has been increased : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा बढ़ा दी है। चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ये अहम फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को लेकर पाकिस्तान से जुड़ी कुछ संदिग्ध धमकियों के इनपुट मिले हैं। जेड प्लस सुरक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई।

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?सत्तर के दशक के मुंबई के मशहूर डॉन की बेटी हसीन मस्‍तान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रही है। गुहार इस बात की लगा रही है कि लोग उनके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्‍या करने और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं।

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ता

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ताShare market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता मिला मिलाजुला रहा। पहले 3 दिन बाजार में गिरावट रहीं। आखिरी 2 दिन बाजार बढ़त दिखाई दी। हफ्ते भर निफ्टी 26,000 से नीचे रहा हालांकि आखिरी दिन किसी तरह यह 26,000 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स भी 85,200 के मनौवैज्ञानिक स्तर के पार पहुंच गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा सप्ताह।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार को

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार कोUttar Pradesh BJP President Pankaj Chaudhary: उत्तर प्रदेश भाजपा के नए मुखिया का नाम तय हो गया है। शनिवार को केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंता

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंताग़ाज़ा पट्टी में भारी बारिश की वजह से विस्थापन शिविरों में पहले से ही गंभीर परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अब जलभराव से भी जूझना पड़ रहा है। जबाल्या व ग़ाज़ा सिटी में अनेक इमारतों के ध्वस्त होने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों समेत अनेक लोग हताहत हुए हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने क़ाबिज़ पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों के निवासियों के लिए एक तथाकथित सड़क बनाए जाने की ख़बरों पर चिंता जताई है।

और भी वीडियो देखें

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...An appeal by Imran Khan's ex-wife Jemima Goldsmith : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्‍नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्‍क को चिट्ठी लिखकर अपील की है। जेमिमा ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म जानबूझकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार से जुड़े उनके पोस्ट की रीच को कम कर रहा है, जिससे उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा किया था...

दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, GRAP-4 लागू, कई पाबंदियां लगाईं

दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, GRAP-4 लागू, कई पाबंदियां लगाईंAQI crosses 400 in Delhi NCR: राजधानी दिल्ली में धुएं की चादर और गाढ़ी हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 400 के पार पहुंचते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इमरजेंसी मोड में आते हुए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण) लागू कर दिया है।

गुलमर्ग में अब दुनिया का सबसे ऊंचा रिवाल्विंग रेस्तरां भी

गुलमर्ग में अब दुनिया का सबसे ऊंचा रिवाल्विंग रेस्तरां भीRevolving restaurant in Gulmarg: क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा गंडोला और स्की प्वाइंट कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्तरां कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रिवालविंग रेस्तरां कहां है?

47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में शा‍मिल हुए मुख्यमंत्री धामी

47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में शा‍मिल हुए मुख्यमंत्री धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होटल एमरॉल्ड ग्रैंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस–2025 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया तथा कॉन्फ्रेंस स्थल पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिया।

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इकोनोमिक ड्राइवर बनने की ओर

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इकोनोमिक ड्राइवर बनने की ओरDeveloped Uttar Pradesh 2047: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, देश के एक बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। इस दिशा में देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल आईआईटी कानपुर अपनी एक सशक्त भूमिका निभा रहा है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
