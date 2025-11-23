रविवार, 23 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 23 नवंबर 2025 (08:10 IST)

ट्रंप-ममदानी के बहाने शशि थरूर ने की लोकतंत्र की बात, इसमें कांग्रेस के लिए क्या है संदेश?

शशि थरूर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात को लोकतंत्र का आदर्श बताया, कहा भारत में भी ऐसा होना चाहिए

shashi tharoor
Shashi Tharoor on Trump Mamdani Meet : वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात को लोकतंत्र का आदर्श बताते हुए कहा कि भारत में भी ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे इसी तरह की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद थरूर की इस पोस्ट को कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।
 
शशि थरूर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, लोकतंत्र इसी तरह काम करना चाहिए। चुनावों में अपने विचारों के लिए पूरी लगन से लड़ें, बिना किसी बयानबाजी के। लेकिन एक बार जब चुनाव खत्म हो जाए और लोग अपनी बात कह दें, तो उस राष्ट्र के साझा हित में एक-दूसरे का सहयोग करना सीखें जिसकी सेवा करने का आप दोनों ने संकल्प लिया है।
 
उन्होंने कहा कि मैं भारत में ऐसा और भी देखना चाहूंगा — और मैं अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से ट्रंप की मुलाकात का वीडियो शेयर किया है।
 
थरूर की इस पोस्ट से कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान मच सकता है। उल्लेखनीय है कि थरूर पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की सराहना कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वे पूरी तरह सरकार के साथ खड़े थे और उनका स्टैंड कांग्रेस से पूरी तरह अलग दिखाई दे रहा था।
 
उन्होंने 18 नवंबर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की थी। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया में बताया था कि सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद वह पीएम मोदी का संबोधन सुनने गए थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
