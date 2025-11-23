RBI और आयकर अधिकारी बनकर की डकैती, 200 पुलिसवालों ने ढूंढ निकाले 5.76 करोड़

बुधवार को दक्षिण बेंगलुरु के एक व्यस्त फ्लाईओवर के पास आयकर और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिकारी बनकर एक एटीएम वैन को लूटा था। CMS Info Systems नामक कंपनी की यह कैश वैन एचडीएफसी बैंक, जेपी नगर से 22 किलोमीटर दूर HBR लेआउट जा रही थी। इसे जयनगर 2nd ब्लॉक, अशोक पिलर के पास बदमाशों ने रोक लिया और RBI के नियमों का उल्लघंन करने की बात कहकर वैन में मौजूद सारा कैश लेकर वहां से फरार हो गए।

बेंगुलरू पुलिस आयुक्त के मुताबिक लूट की इस घटना की जांच में 200 पुलिसकर्मी जुटे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक अब तक 5.76 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और बाकी रकम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

कुछ ही दिनों में पुलिस ने सुलझा दी गुत्थी

पुलिस ने घटना के कुछ ही दिनों में इसकी गुत्थी सुलझा दी और इसमें शामिल एक कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस जांच में सामने आया कि कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने वैन के इंचार्ज और गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल के साथ मिलकर इस डकैती की साजिश रची थी।

फिल्मी स्टाइल में पूरी घटना

मीडिया खबरों के मुताबिक बुधवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सीएमएस इंफो सिस्टम्स की कैश वैन एचडीएफसी बैंक (जेपी नगर) से तीन कैश बॉक्स लेकर 22 किमी दूर एचबीआर लेआउट जा रही थी। अचानक जयनगर के अशोक पिलर के पास एक मारुति जेन कार ने वैन को रोक दिया। इसके साथ ही पीछे से एक इनोवा (एमयूवी) भी आकर रुकी। जेन कार में से तीन लोग उतरे और वैन के कर्मचारियों से बोले- 'हम आरबीआई अधिकारी हैं, आपकी कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप है, बयान लेना है।'

वैन में ड्राइवर बिनोद कुमार, कस्टोडियन आफताब और दो गनमैन राजन्ना व तम्मैया सवार थे। स्टाफ बिना शक किए उनके साथ एमयूवी में बैठ गया और अपनी राइफलें वैन में ही छोड़ दीं। शातिरों ने डेयरी सर्किल इलाके में वैन से कैश बॉक्स निकालकर अपनी कार में डाला और चारों कर्मचारियों को वहीं छोड़कर भाग गए। Edited by : Sudhir Sharma