कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, दिल्ली में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान

सिंध में कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का पानी जमजम से कम पवित्र नहीं है। आज, सिंध की ज़मीन भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदल सकते हैं। कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। Edited by : Sudhir Sharma