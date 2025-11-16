रविवार, 16 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Defense Minister Rajnath Singh's statement regarding Veerangna Uda Devi
Written By
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , रविवार, 16 नवंबर 2025 (22:49 IST)

अनंत काल तक भारत के नागरिकों को प्रेरणा देता रहेगा वीरांगना ऊदा देवी का राष्ट्र प्रेम : राजनाथ सिंह

Defense Minister Rajnath Singh
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण
- राजनाथ सिंह ने कहा- ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की
- रक्षामंत्री ने कहा- ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता का अद्वितीय उदाहरण
- रक्षामंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने पासी स्वाभिमान दिवस को किया संबोधित
- ऱक्षामंत्री बोले- पासी समाज के मूल में करुणा, साहस और कर्तव्य
Uttar Prades News : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना ऊदा देवी के अदम्य साहस को प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी के पति मक्का पासी लखनऊ के पास शहीद हुए थे। शहीद पति का निर्जीव शरीर देखकर उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। उनमें और साहस आया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अपने पति की शहादत का बदला लेकर रहेंगी और उन्होंने बदला लिया। वीरांगना ऊदा देवी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेज सेना को धूल चटाई, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया, जो अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी।
 
रक्षामंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य, त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का रविवार को अनावरण किया। रक्षामंत्री ने पासी स्वाभिमान दिवस को भी संबोधित किया।
 
अंग्रेज अधिकारी ने हैट उतारकर दिया था सम्मान 
रक्षामंत्री ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी ने प्रेरणा दी कि देश की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। ऊदा देवी के मृत शरीर का ब्रिटिश अधिकारियों ने भी झुककर सम्मान किया था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पासी को सलामी दी थी। वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करती हैं।
दलित समाज की वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ की भूमि पर बलिदान दिया। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से भी लखनऊ का विशेष संबंध रहा है। बाबा साहब के गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा देने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे। इन महापुरुषों से जुड़ी भूमि का मेरी कर्मस्थली होना मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है।
 
देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बंधी होती
रक्षा मंत्री ने कहा कि ऊदा देवी की गौरव गाथा को दो और वजहों से भी याद किया जाना चाहिए। ऊदा देवी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है। हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति में उन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी, जिसने उनके समाज को सदियों तक हासिए पर रखा। उन्होंने सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बंधी होती।

ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया। यदि महिलाएं बंदूक उठा सकती हैं, युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को मार सकती हैं तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। ऊदा देवी ने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाने और लड़ने के लिए संगठित किया था।
 
ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता का अद्वितीय उदाहरण है। भारत की नारी शक्ति सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रही है। हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में महिला पायलटों और सैनिकों ने पाकिस्तान व पीओके में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है।
 
पासी समाज के मूल में करुणा, साहस व कर्तव्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पासी समाज के उत्पत्ति की व्याख्या की।‘पा’ का अर्थ होता है ‘पकड़’ और ‘सी’ का अर्थ होता है ‘तलवार’। इस प्रकार पासी का मतलब हुआ तलवार धारी। 1971 के एक आधिकारिक दस्तावेज़ में यह भी दर्ज है कि ‘पासी’ शब्द का उद्गम ‘पसीना’ से माना गया है और उनकी उत्पत्ति भगवान परशुराम के पसीने से हुई है, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए इस समाज का उद्भव किया।

इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान परशुराम ने पासी समाज को दी थी। इस समाज के मूल में करुणा, साहस और कर्तव्य है। पासी समाज के इतिहास में बलिदान की गौरवशाली परंपरा रही है। 1857 की लड़ाई, अवध किसान सभा आंदोलन- हर जगह पासी समाज अग्रिम पंक्ति में रहा।
 
इतिहासकारों ने इन नामों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे पात्र थे 
रक्षामंत्री ने कहा कि इतिहास में इन वीरों को उचित स्थान नहीं मिला। वामपंथी इतिहासकारों और पूर्व सरकारों ने इन्हें दरकिनार किया। इतिहास की किताबों में पासी साम्राज्य का विवरण तक नहीं मिलता। लाइब्रेरी में इस समाज के इतिहास पर बमुश्किल दो-चार किताबें ही मिलती हैं, जबकि पासी समाज से आने वाले राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। उनका इतिहास राजा अशोक मौर्य से भी पुराना माना जाता है।

महाराजा बिजली पासी ने बिजनौर की स्थापना की और 12 मजबूत किलों का निर्माण कराया। इतिहासकारों ने इन नामों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे पात्र थे। महाराजा सातन पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा धालदेव, राजा गंगाबक्स रावत, झलकारी बाई, अवंती बाई, महावीरी देवी के नाम सोने के अक्षरों में लिखे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं लिखे गए। हमारा दायित्व है कि हम इस विस्मृत इतिहास को सामने लाएं।
रक्षामंत्री ने कहा कि साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने महाराजा बिजली पासी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। रक्षा मंत्री ने सीएम योगी का अभिनंदन करते हुए कहा कि योगी सरकार ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय किया है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना है।

ऐसा ही स्मारक लखनऊ में महाराजा बिजली पासी के नाम पर भी बनने जा रहा है। कल जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ घोषित कर इन समुदायों के योगदान को सामने लाया है। बाबा साहब से जुड़े स्थानों को ‘पंच तीर्थ’ के रूप में विकसित किया। 
 
दलित समाज के नायकों को जानेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी और भेदभाव घटेगा
रक्षा मंत्री ने कहा कि जब दलित समाज के नायकों को जानेंगे तो समाज में एकता-सम्मान बढ़ेगा और भेदभाव घटेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सदैव वंचित, पिछड़े, दलित समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया है।

पासी समुदाय के कमलेश पासवान भारत सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह भी उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, समाज निर्माण होना चाहिए और हम यही कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
 
सामाजिक न्याय से होकर गुजरता है समाज कल्याण का रास्ता 
रक्षामंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य वंचित वर्गों के सेवा-अभियान को हमारी सरकार लगातार 11 वर्षों से बढ़ा रही है। हमारा मानना है कि समाज कल्याण का रास्ता सामाजिक न्याय से ही होकर गुजरता है, इसलिए हमारी प्राथमिकता में हमेशा से ही समाज कल्याण के लिए सामाजिक न्याय रहा है।
रक्षामंत्री ने कहा कि केंद्र और योगी सरकार के प्रयास दर्शाते हैं कि हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं है, हम इसे मिशन बनाकर काम कर रहे हैं। बाबा साहब मानते थे कि जहां भी सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होगी, वहां लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रदेश व केंद्र सरकार कोशिश कर रही कि समाज का हर वर्ग देश की प्रगति में बराबर का भागीदार बने। 
 
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा- ऊदा देवी की प्रतिमा भावी पीढ़ी को देती रहेगी प्रेरणा
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना ऊदा देवी के शौर्य और बलिदान का स्मरण किया। बोले कि लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी की प्रतिमा का अनावरण पासी समाज के लिए सम्मान और गौरव का विषय है। यह प्रतिमा हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। साथ ही पासी समाज के बच्चों, बुजुर्गों, माताओं-बहनों को अपने समाज की वीरता और बलिदान की गाथा से गौरवान्वित करेगी।
 
केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा- अगर हम पहचान और इतिहास को खो देंगे तो भविष्य हम पर अंगुली उठाएगा
केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी का साहस, देशभक्ति और बलिदान सदियों तक भारत का ताज बना रहेगा। उन्होंने पासी समाज के इतिहास के बारे में जानकारी दी और कहा कि इतिहास लिखने वालों ने हमें वो स्थान नहीं दिया, जिसके हम हकदार थे। पासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में हमारे समाज के पूर्वज प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन बीतते समय के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इसे उजागर करने का कार्य कर रही है। उन्होंने राजनाथ सिंह द्वारा सीएम रहते हुए बिजली पासी किले की बाउंड्रीवाल व मरम्मत कार्यों को कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारे समाज से है। अगर हम अपनी पहचान और इतिहास को खो देंगे तो आने वाला भविष्य निश्चित तौर पर हम पर अंगुली उठाएगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि हमारे समाज का जो अस्तित्व इतिहास के पन्नों में होना चाहिए, उसे पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां ये पढ़ सकें कि महाराज बिजली पासी, ऊदा देवी, लाखन पासी, मदारी पासी, राजा माहे पासी, राजा गंगाबख्श पासी और राजा सुहेलदेव पासी कौन थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारा वोट 8-9 प्रतिशत है मगर हम बंटे हुए हैं। हमें अपनी राजनीतिक शक्ति दिखानी होगी। हम अगर एक रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरारWho is Sanjay Yadav : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीतBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं।

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहा

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहाWho will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्‍यों‍कि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोक

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोकBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठला दिया है। NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

और भी वीडियो देखें

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

नीतीश कुमार सोमवार को देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा

नीतीश कुमार सोमवार को देंगे मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफाNitish Kumar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक पटना में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद नई सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 243 उम्मीदवारों की सूची सौंपी है।

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण

बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, कौन होगा मुख्‍यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहणबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। एनडीए गठबंधन की पार्टियों के विधायकों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्‍य का मुख्‍यमंत्री बनाया जा सकता है और वे 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच शपथ पद की शपथ ले सकते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर होगा मंथन, तेजस्वी ने राजद विधायकों की बुलाई बैठकTejashwi Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य के नाराज होकर घर छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों संग कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे, जिसमें हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने के साथ ही राजनीति भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया।

UP : योगी जैसे CM की कल्पना मुश्किल, लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह

UP : योगी जैसे CM की कल्पना मुश्किल, लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का अमिट इतिहास रचने वाली वीरांगना ऊदा देवी पासी की स्मृति को अमर करते हुए लखनऊ के सेक्टर-19, वृंदावन कॉलोनी स्थित पासी चौराहा पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं योगी से को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम वो लोग नहीं कर पाए, वो योगीजी कर रहे हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com