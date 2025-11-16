रविवार, 16 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Yogi Adityanath News
Written By
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , रविवार, 16 नवंबर 2025 (23:39 IST)

1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का केंद्रबिंदु था उत्तर प्रदेश : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण
- योगी ने कहा- वीरांगना ऊदा देवी, अवंती बाई व झलकारी बाई याद दिलाती हैं कि नारीशक्ति सामर्थ्यवान है
- वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया पासी स्वाभिमान दिवस
- मुख्यमंत्री योगी ने कहा- हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा हैं वीरांगना ऊदा देवी
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की स्वाधीनता में वीरों व वीरांगनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। इस मामले में लखनऊ की भूमि अनोखी है। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का केंद्रबिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडेय ने बैरकपुर में इसकी हुंकार भरी थी। धन सिंह कोतवाल ने उसे मेरठ में आगे बढ़ाया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थीं। बिठूर में तात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे।

सीएम ने बेगम हजरत महल का भी जिक्र किया और कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में वे स्मरण की जाती हैं। वीरांगना ऊदा देवी न केवल नारी शक्ति, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा हैं। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शौर्य, त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना ऊदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर रविवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने पासी स्वाभिमान दिवस को भी संबोधित किया। 
 
अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी ने विदेशी हुकूमतों की चूलों को हिलाने व अत्याचार का जवाब देने के लिए 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदरबाग में पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर किया था। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए देश के क्रांतिकारियों व युवाओं को मार्गदर्शन दिया। 
डबल इंजन सरकार कर रही विरासत का सम्मान 
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विरासत का सम्मान कर रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर निर्माण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि महाराजा बिजली पासी किले के कार्यक्रमों में मैं गया था।

हमारी सरकार ने किले के सुंदरीकरण के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्य भी स्वीकृत किया है, जिससे वर्तमान पीढ़ी इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं (महाराजा लाखन पासी, सातन पासी, चीता पासी, बिजली पासी, राजा गंगाबख्श रावत, वीरा पासी) के इतिहास को जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। सरकार इनके पुराने किलों के पुनरोद्धार के साथ ही इसे नौजवानों व वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्रबिंदु बना रही है। 
हर क्रांतिकारी, बलिदानी व भारत मां के सपूत के योगदान को प्रदेश सरकार ने बनाया पाठ्यक्रम का हिस्सा 
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर क्रांतिकारी, बलिदानी, भारत मां के सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों को एक अतिरिक्त पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। इसमें स्थानीय, क्षेत्रीय व प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों को बढ़ाया गया है, जिससे वर्तमान पीढ़ी अलग-अलग कक्षाओं में महापुरुषों के बारे में जान सके। 
 
सरकार ने 3 महिला पीएसी बटालियन का किया गठन 
सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 8 वर्ष में 2 लाख 19 हजार पुलिस भर्ती की है। इसमें 20 फीसदी महिलाओं की भर्ती अनिवार्य की गई। सरकार ने प्रदेश में तीन नई महिला पीएसी बटालियन भी गठित की। लखनऊ पीएसी बटालियन का नाम वीरांगना ऊदा देवी के नाम पर रखा गया है।
हमारी सरकार उनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य कर रही है। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी व बदायूं में गठित बटालियन का नाम वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर रखा है। इन वीरांगनाओं ने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम व शौर्य को दिखाते हुए फिरंगियों को धूल चटाया था। 
 
समाज की मुख्यधारा से कटी जाति पिछड़ जाती है 
सीएम योगी ने विदेशी हुकूमत पर प्रहार किया और कहा कि उन्होंने क्रांति की हुंकार भरने के कारण मुख्य धारा से काटने के लिए समाज को अलग-थलग करके रख दिया था। समाज की मुख्यधारा से कटी जाति पिछड़ जाती है, यही स्थिति अनुसूचित व पासी समाज के साथ हुई।

डबल इंजन सरकार लखनऊ में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। यहां अनुसूचित जाति के छात्रों के शोध और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं।  
मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा कराए जा रहे कार्यों को भी गिनाया 
सीएम योगी ने कहा कि 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना का कार्य पूर्ण/गतिमान है। आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र-छात्राओं के रहने समेत सारी व्यवस्था सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। उनकी स्मृति में 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। कोविड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन्हें और श्रमिकों के बच्चों के लिए यहां रहने, खाने व आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति में पूर्वदशम छात्र के 32,49,800 से अधिक व दशमोत्तर में लगभग 90 लाख विद्यार्थियों को 9600 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध करा रही है। सरकार अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। 
 
नारीशक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान डबल इंजन सरकार का ध्येय है
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नारीशक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान डबल इंजन सरकार का ध्येय है।
वीरांगना ऊदा देवी, अवंती बाई व झलकारी बाई याद दिलाती हैं कि नारीशक्ति सामर्थ्यवान है। भारत की स्वाधीनता व स्वाधीन भारत में देश की रक्षा के लिए जिन्होंने खुद को समर्पित किया है, डबल इंजन सरकार उनके सम्मान व वर्तमान पीढ़ी के स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 
 
अतिथियों का स्वागत विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद अशोक रावत, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक राजेश्वर सिंह, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, पवन सिंह चौहान, मुकेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरारWho is Sanjay Yadav : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीतBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं।

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहा

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहाWho will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्‍यों‍कि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोक

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोकBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठला दिया है। NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

और भी वीडियो देखें

वृद्धजनों का संबल और बुढ़ापे की लाठी बन रही है योगी सरकार

वृद्धजनों का संबल और बुढ़ापे की लाठी बन रही है योगी सरकारUttar Prades News : उत्तर प्रदेश के बेसहारा, बुजुर्गों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ वक्त पर उन तक पहुंचाना योगी सरकार की प्राथमिकता है। बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब पात्र लाभार्थी को बिना आवेदन किए पेंशन मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकार

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकारUttar Prades News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित किए गए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहे हैं। प्रयागराज में घरेलू कामकाज देखने वाली सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी इस मिशन ने बदल दी है।

अनंत काल तक भारत के नागरिकों को प्रेरणा देता रहेगा वीरांगना ऊदा देवी का राष्ट्र प्रेम : राजनाथ सिंह

अनंत काल तक भारत के नागरिकों को प्रेरणा देता रहेगा वीरांगना ऊदा देवी का राष्ट्र प्रेम : राजनाथ सिंहUttar Prades News : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना ऊदा देवी के अदम्य साहस को प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी के पति मक्का पासी लखनऊ के पास शहीद हुए थे। शहीद पति का निर्जीव शरीर देखकर उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। वीरांगना ऊदा देवी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेज सेना को धूल चटाई, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया, जो अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा।

आजीविका मिशन में वाराणसी फिर प्रदेश में अव्वल, 6 माह में 4 बार प्रथम और दो बार टॉप-10 में रही काशी

आजीविका मिशन में वाराणसी फिर प्रदेश में अव्वल, 6 माह में 4 बार प्रथम और दो बार टॉप-10 में रही काशीUttar Prades News : काशी की महिलाएं घरों की दहलीज से निकलकर अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हुए उत्तर प्रदेश में अव्व्वल हो गई हैं। दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत वाराणसी एक बार फिर से प्रदेश में योजनाओं को लागू करने एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने में अव्वल है। प्रदेश की अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में वाराणसी शीर्ष पर।

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारीChief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र में मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा दांव चला है। महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन करते हुए शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फडणवीस सरकार का यह फैसला राजनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है, क्‍योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव होने हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com