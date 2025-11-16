रविवार, 16 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 16 नवंबर 2025 (12:42 IST)

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य के आरोपों से मचा सियासी तूफान, कौन हैं तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत

Rohini Acharya
Rohini Acharya News : राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से अलग होने की घोषणा कर दी। इससे एक दिन पहले हुए विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार मिली थी—243 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी सिर्फ 25 सीटें जीत सकी। रोहिणी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने यह निर्णय राजद सांसद संजय यादव के कहने पर लिया। संजय यादव, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में घमासान मच गया है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया है। शनिवार देर रात उन्होंने रोते-रोते राबड़ी आवास छोड़ दिया। इसके बाद रविवार सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा- 'मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मुझे अनाथ बनाया गया। मैंने रोते-रोते घर छोड़ा है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई।

मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, एक्स पर छलका रोहिणी का दर्द 
रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी।  सभी बेटी-बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं , अपने भाई , उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी  दोस्त की किडनी लगवा दे " .. सभी बहन - बेटियां अपना घर - परिवार देखें, अपने माता - पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे , अपना काम, अपना ससुराल देखें , सिर्फ अपने बारे में सोचें ..  मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा , किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली।  अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती , कभी , ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो।

रोहिणी आचार्य ने कहा कि संजय यादव ने ही यह करने को कहा था। रोहिणी ने एक और नाम का जिक्र किया और वह है रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद रमीज नेमत सुर्खियों में आ गए हैं। यह नाम न पहले मीडिया में सुना गया था, न बिहार की राजनीति में।
क्रिकेट के मैदान से राजनीति तक 
जांच में सामने आया कि रमीज नेमत तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त और उनकी कोर टीम का हिस्सा हैं। दोनों की दोस्ती क्रिकेट के मैदान से राजनीति तक चली। मीडिया खबरों के अनुसार रमीज तेजस्वी और पार्टी की सोशल मीडिया व कैंपेनिंग टीम को देखते हैं। यूपी के रहने वाले रमीज बलरामपुर (अब श्रावस्ती) से दो बार सांसद रहे रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी और बसपा—दोनों से सांसद रह चुके हैं। वे एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। रमीज की पत्नी जेबा  रिजवान तुलसीपुर सीट से दो बार चुनाव लड़ चुकी हैं—एक बार कांग्रेस टिकट पर और एक बार जेल में रहते हुए निर्दलीय, लेकिन दोनों बार हार गईं। 
2021 में तुलसीपुर जिला पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के एक मामले में रमीज नेमत पर कांग्रेस नेता दीपंकर सिंह और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगा। इसके बाद 2022 में रमीज नेमत, उनकी पत्नी, ससुर रिजवान जहीर और तीन अन्य लोगों को तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया।
रमीज को कुछ मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि कई अभी लंबित हैं। उन पर बलरामपुर में नौ और कौशांबी में दो मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ 2023 में एक और हत्या का मामला दर्ज हुआ—प्रतापगढ़ के कॉन्ट्रैक्टर शकील खान की हत्या, जिनका शव कुशीनगर में रेलवे ट्रैक के पास मिला था। कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी की शिकायत पर रमीज़ को आरोपित बनाया गया। इसी साल यूपी सरकार ने रमीज के नाम पर खरीदी गई करीब 4.75 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त कर ली थी। 
 
जुलाई 2024 में उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन अप्रैल 2025 में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद रमीज और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने किसी भी नई कार्रवाई या गिरफ्तारी से पहले स्थानीय कोर्ट से अनुमति लेने का निर्देश दिया। तब से कई मामलों में उन्हें राहत मिलती रही है और नए मामले दर्ज नहीं हुए।
 
रमीज नेमत का जन्म नवंबर 1986 में हुआ। उनके पिता नेमतुल्लाह खान, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं। रमीज ने डीपीएस मथुरा रोड से पढ़ाई की और जामिया से बीए व एमबीए किया। बचपन से क्रिकेटर रहे रमीज दिल्ली और झारखंड के कई आयु वर्ग की टीमों में खेले और 2008-09 में झारखंड अंडर-22 टीम के कप्तान भी रहे। इसी दौरान उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से हुई, जो आगे चलकर राजनीति तक पहुंची। 2016 में वे राजद से जुड़े और तब से तेजस्वी टीम के महत्वपूर्ण मेंबर बने हुए हैं। Edited by : Sudhir Sharma
लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरारWho is Sanjay Yadav : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीतBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं।

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहा

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहाWho will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्‍यों‍कि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोक

बिहार में कैसे बनी 12000 करोड़ की सरकार, गेम चेंजर रहा नीतीश मास्टरस्ट्रोकBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों ने देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठला दिया है। NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रखी है।

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?

राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में लगाई थी छलांग, यहां क्या हुआ कांग्रेस का हाल?Bihar Election Results : बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 43,74,579 यानी 8.71 फीसदी वोट प्राप्त हुए। पार्टी मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। यहां तक कि बेगूसराय में जहां कांग्रेस नेता ने तालाब में छलांग लगाई थी, पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा

Rohini Acharya : रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप- सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगाबिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब लालू परिवार में कलह स्पष्ट दिख रही है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया है। इतना ही नहीं रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच पार्टी की हार को लेकर तीखी बहस भी हुई थी। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरार

लालू के यहां मची कलह, कौन हैं संजय यादव, परिवार में डाल रहे दरारWho is Sanjay Yadav : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में कलह खुलकर सामने आ गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐलान किया कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। इस कलह के पीछे रोहिणी ने जिस संजय यादव का नाम लिया है, वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

बिहार के चुनावी मैदान में भी परिवारवाद रहा हावी, जीतनराम के बहू, समधन और दामाद जीते, लालू के बेटे तेजप्रताप को मिली शिकस्‍त

बिहार के चुनावी मैदान में भी परिवारवाद रहा हावी, जीतनराम के बहू, समधन और दामाद जीते, लालू के बेटे तेजप्रताप को मिली शिकस्‍तBihar Assembly Elections News : बिहार के विधानसभा चुनाव में भी परिवारवाद हावी रहा। परिवारवाद को लेकर न तो एनडीए पीछे रहा और न ही महागठबंधन। यही कारण है कि बिहार के चुनावी मैदान में भी लगभग सभी दलों के बड़े नेताओं के बेटे-बेटी, बहू-दामाद, पत्नी, समधन और अन्य रिश्तेदार चुनावी मैदान में अपनी किस्‍मत आजमाने उतरे, जिसमें कुछ ने जोरदार जीत हासिल की, जबकि कइयों को शिकस्‍त का सामना करना पड़ा।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीतBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं।
