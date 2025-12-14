रविवार, 14 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (11:57 IST)

कोहरे की चादर में ढंका उत्तर भारत, ग्रेटर नोएडा में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, हरियाणा में 4 बसों की टक्कर

North India
उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। इस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ अब जानलेवा कोहरे का सितम शुरू हो गया है। रविवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तरप्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण दृश्यता बेहद कम हो गई। 
इस धुंध के चलते दो बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए और कई लोग घायल हुए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक हरियाणा में भी 4 बसों की टक्कर हो गई। मीडिया जानकारी के मुताबिक एक निजी बस रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही थी, तभी धुंध के कारण वह आगे चल रही बस से जा भिड़ी। इसके बाद पीछे से आ रही दो रोडवेज बसें भी अनियंत्रित होकर उनसे टकरा गईं। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत बसों से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। इधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?

केंद्रीय मंत्री शिवराज की क्‍यों बढ़ाई सुरक्षा, आखिर क्‍या है खतरा?Shivraj Singh Chouhan's security has been increased : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की सुरक्षा बढ़ा दी है। चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ये अहम फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को लेकर पाकिस्तान से जुड़ी कुछ संदिग्ध धमकियों के इनपुट मिले हैं। जेड प्लस सुरक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा के कारण ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई।

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?

हसीन मस्‍तान को किसका डर, डॉन हाजी मस्‍तान की बेटी ने क्‍यों मांगी पीएम मोदी और होम मिनिस्‍टर शाह से मदद?सत्तर के दशक के मुंबई के मशहूर डॉन की बेटी हसीन मस्‍तान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रही है। गुहार इस बात की लगा रही है कि लोग उनके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्‍या करने और उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं।

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ता

फेड रेट कट ने बदली बाजार की चाल, निवेशकों ने दिखाया उत्साह, कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा हफ्ताShare market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता मिला मिलाजुला रहा। पहले 3 दिन बाजार में गिरावट रहीं। आखिरी 2 दिन बाजार बढ़त दिखाई दी। हफ्ते भर निफ्टी 26,000 से नीचे रहा हालांकि आखिरी दिन किसी तरह यह 26,000 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स भी 85,200 के मनौवैज्ञानिक स्तर के पार पहुंच गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का तीसरा सप्ताह।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार को

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, घोषणा रविवार कोUttar Pradesh BJP President Pankaj Chaudhary: उत्तर प्रदेश भाजपा के नए मुखिया का नाम तय हो गया है। शनिवार को केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंता

ग़ाज़ा में सर्दी की बारिश से बिगड़े हालात, पश्चिमी तट में निर्माण कार्य पर चिंताग़ाज़ा पट्टी में भारी बारिश की वजह से विस्थापन शिविरों में पहले से ही गंभीर परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अब जलभराव से भी जूझना पड़ रहा है। जबाल्या व ग़ाज़ा सिटी में अनेक इमारतों के ध्वस्त होने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें बच्चों समेत अनेक लोग हताहत हुए हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने क़ाबिज़ पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों के निवासियों के लिए एक तथाकथित सड़क बनाए जाने की ख़बरों पर चिंता जताई है।

जीत पर EVM को दोष देना क्यों भूल जाते हैं राहुल गांधी, केरल में जीत पर BJP का तंज

जीत पर EVM को दोष देना क्यों भूल जाते हैं राहुल गांधी, केरल में जीत पर BJP का तंजभाजपा ने रविवार को केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की जीत को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और आश्चर्य जताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अब देश में चुनाव मशीनरी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी ईवीएम को दोष देते हैं और 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब कहीं और जीत मिलती है तो ऐसे कोई सवाल नहीं उठाते हैं।

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, PM मोदी बातचीत से दूर करते हैं छात्रों में एक्जाम का तनाव

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, PM मोदी बातचीत से दूर करते हैं छात्रों में एक्जाम का तनावपरीक्षा पे चर्चा 2026 का नौवां संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जिसमें देश-विदेश के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा से जुड़े तनाव, अनुभव और सकारात्मक तैयारी पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन MyGov पोर्टल (innovateindia1.mygov.in) पर शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?मेरठ में 3 दिवसीय प्रवास पर आए हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम ‘सेवा तीर्थ’ रखने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ‘तीर्थ’ एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक शब्द है और इसे किसी सरकारी कार्यालय का नाम देना सनातन परंपरा के विरुद्ध है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार तीर्थ वह स्थान होता है जहां जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है न कि कोई प्रशासनिक कार्यालय।

Delhi : रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली, SIR के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज होंगे मौजूद

Delhi : रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली, SIR के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज होंगे मौजूदकांग्रेस आज रामलीला मैदान में रैली आयोजित करके ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करेगी तथा सरकार और चुनाव आयोग को चुनाव में कथित तौर पर धांधली करने के लिए ‘मिलीभगत’ को लेकर कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सभा को संबोधित कर सकते हैं।

Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, जानिए कौनसी पाबंदियां हुईं लागू

Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, जानिए कौनसी पाबंदियां हुईं लागूदिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच प्रदूषण भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 464 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर+' श्रेणी में है। कई इलाकों जैसे आनंद विहार, बवाना और चांदनी चौक में AQI 480-490 के पार दर्ज किया गया।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
