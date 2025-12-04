भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप, दूसरे दिन भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द

Indigo news in hindi : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को क्रू की कमी की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई। लोगों को फ्लाइट लेट होने की वजह से अपने काम और यात्रा की योजना में दिक्कतें हुईं। यात्रियों ने समय पर उड़ान न होने और देरी की शिकायतें की।

उड़ाने रद्द होने की वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में यात्री परेशान होते दिखे। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल्ली में 30 और हैदराबाद में 33 उड़ानें रद्द कर दी गई है।

इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन प्रतिदिन 2,200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। बुधवार को भी करीब 200 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। लगातार बड़ी संख्या में रद्द हो रही उड़ानों को लेकर कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी है।

मुंबई एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि इंडिगो की कुछ उड़ानों में एयरलाइन से जुड़े परिचालन कारणों के चलते देरी या कैंसिलेशन हो सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि एयरपोर्ट आने से पहले इंडिगो से अपनी उड़ान की ताजा स्थिति की जांच कर लें।

इंडिगो ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों, सर्दी के मौसम से जुड़े शेड्यूल मं बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ी भीड़ और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स के कारण हमारे ऑपरेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि हमें कई उड़ानों रद्द करना पड़ रहा है। रुकावट को रोकने और स्थिरता वापस लाने के लिए, हमने अपने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव भी किया जा रहा है।

