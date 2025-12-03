बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (18:43 IST)

प्रधानमंत्री को बधाई! रुपया 90 के पार चला गया, मनमोहन आए याद

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा केन्द्र सरकार और मोदी पर निशाना

Indian Rupee at all time low
Indian Rupee at all time low: रुपया के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद कांग्रेस ने केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई.... आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार चला गया। रुपया 90 के स्तर पर है और भाजपा चुप है। 
 
कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता रहीं सुषमा स्वराज के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था कि जब-जब रुपए की कीमत गिरती है तब-तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, आजकल गिरती है या नहीं यह तो भाजपा वाले बताएंगे,  लेकिन ऊपर उनकी (मनमोहन सिंह) की रूह ये सोच रही होगी कि क्या यह वही देश है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तब एक डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। आज तकरीबन 90 है और भाजपा चुप है...यह दर्शाता है कि भारत की मुद्रा को कितना नुकसान पहुंचा है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय करेंसी बाजार में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब रुपया भारी गिरावट के साथ पहली बार 90 के पार हो गया। मंगलवार को भी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के लाइफटाइम लोअर लेवल पर बंद हुआ था। आज सुबह इसमें और कमजोरी आई और देखते ही देखते यह 90 के पार पहुंच गया।
 
बीते 7 महीने में रुपए में 6 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 2 मई को रुपया 2025 के हाई 83.76 पर था। 3 दिसंबर को अपने लाइफ टाइम लोअर लेवल पर आ गया। कहा जा रहा है कि अगर 90 पर रिजर्व बैंक का सपोर्ट कम होता है, तो रुपया 91 का स्तर भी पार कर सकता है।
 
बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में देरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारी निकासी के कारण डॉलर सूचकांक कमजोर होने के बावजूद रुपए में यह गिरावट आई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?हाल ही में जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को ट्रेन से टीटीई ने धक्‍का दिया था और सामान फेंका था, उसकी लाश पटरियों पर मिली है। बता दें कि यूपी के इटावा में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) संतोष कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता50 करोड़ से अधिक Jio ग्राहकों के लिए पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर एक टेलीकॉम आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेसपाकिस्तान का घटियापन एक बार फिर सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में श्रीलंका को भेजी गई बाढ़ राहत सामग्रियों में एक्सपायर्ड खाने के पैकेट पाए गए हैं। चक्रवात ‘दित्वा’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजी गई इस खेप में दूध पाउडर, आटा और पीने का पानी शामिल था। इनमें से कुछ पैकेट्स पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट दर्ज थी।

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाईDelhi Blast 2025 : दिल्ली ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाकादेश में आतंकी लगातार हमलों की साजिश को रच रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाका कर तबाही मचाई जा सकती थी।

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरतअब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में योगी सरकार ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, 1003 मेगावाट के पार हुई प्रदेश की ऊर्जा क्षमता

सौर ऊर्जा क्षेत्र में योगी सरकार ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, 1003 मेगावाट के पार हुई प्रदेश की ऊर्जा क्षमताUttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सौर ऊर्जा नीति से उत्तर प्रदेश आज ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता अब 1003.64 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिससे वार्षिक बिजली बिल में औसतन 40 से 60 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट सन्देश है कि विकसित यूपी 2047 विजन के अंतर्गत आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए।

'विश्व दिव्यांग दिवस' पर CM योगी बोले- शारीरिक बनावट नहीं करती है क्षमता का निर्धारण

'विश्व दिव्यांग दिवस' पर CM योगी बोले- शारीरिक बनावट नहीं करती है क्षमता का निर्धारणChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश में विश्व दिव्यांग दिवस 2025 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक बनावट क्षमता के निर्धारण और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं बनती है। कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति वितरण, सहायक उपकरण प्रदान करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्मान से जुड़े इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला

बड़ी खबर, मोदी सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसलाSanchar Sathi APP : मोदी सरकार ने बुधवार को संचार साथी ऐप प्री इंस्टाल करने का फैसला वापस ले लिया। विपक्ष के साथ ही कंई मोबाइल कंपनियां भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी। इस ऐप की मदद से सरकार चोरी या गुम फोन ट्रैक करने, ब्लॉक करने और उनका गलत इस्तेमाल रोकना चाहती थी।

मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने की देवव्रत रेखे की सराहना

मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने की देवव्रत रेखे की सराहनाChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सनातन संस्कृति के समृद्ध वैदिक विज्ञान को गौरवान्वित करने वाले मात्र 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे जी ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के दो हजार वैदिक मंत्रों से सम्पन्न ‘दण्डकर्म पारायणम्’ को निरन्तर 50 दिनों तक पूर्ण कर जिस अद्भुत साधना का परिचय दिया है, वह हमारी सनातन संस्कृति की गरिमा, व्यापकता और अखण्ड वैदिक परंपरा की ज्योति को और भी प्रखर करती है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
