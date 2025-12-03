प्रधानमंत्री को बधाई! रुपया 90 के पार चला गया, मनमोहन आए याद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा केन्द्र सरकार और मोदी पर निशाना

Indian Rupee at all time low: रुपया के मुकाबले डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद कांग्रेस ने केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई.... आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के पार चला गया। रुपया 90 के स्तर पर है और भाजपा चुप है।

कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता रहीं सुषमा स्वराज के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था कि जब-जब रुपए की कीमत गिरती है तब-तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, आजकल गिरती है या नहीं यह तो भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन ऊपर उनकी (मनमोहन सिंह) की रूह ये सोच रही होगी कि क्या यह वही देश है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तब एक डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। आज तकरीबन 90 है और भाजपा चुप है...यह दर्शाता है कि भारत की मुद्रा को कितना नुकसान पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय करेंसी बाजार में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब रुपया भारी गिरावट के साथ पहली बार 90 के पार हो गया। मंगलवार को भी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के लाइफटाइम लोअर लेवल पर बंद हुआ था। आज सुबह इसमें और कमजोरी आई और देखते ही देखते यह 90 के पार पहुंच गया।

बीते 7 महीने में रुपए में 6 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 2 मई को रुपया 2025 के हाई 83.76 पर था। 3 दिसंबर को अपने लाइफ टाइम लोअर लेवल पर आ गया। कहा जा रहा है कि अगर 90 पर रिजर्व बैंक का सपोर्ट कम होता है, तो रुपया 91 का स्तर भी पार कर सकता है।

बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में देरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारी निकासी के कारण डॉलर सूचकांक कमजोर होने के बावजूद रुपए में यह गिरावट आई है।