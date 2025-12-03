Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Indigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइन के लिए मंगलवार को स्थिति खराब हो गई और बुधवार को यह कमी और भी बदतर हो गई। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प या धनवापसी की सुविधा दी जा रही है। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।





खबरों के अनुसार, Indigo ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, रूप से चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइन के लिए मंगलवार को स्थिति खराब हो गई और बुधवार को यह कमी और भी बदतर हो गई।

एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प या धनवापसी की सुविधा दी जा रही है। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

गुरुग्राम स्थित एयरलाइन वर्तमान में लगभग 2100 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है और इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रात में होता है। दूसरे चरण के FDTL नियम लागू होने के बाद से इंडिगो को गंभीर क्रू की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और विलंबित हो रही हैं।

खबरों के अनुसार, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दावा किया कि पिछले दो दिनों से इंडिगो विमान परिचालन को लेकर हो रही परेशानी अगले 48 घंटों में खत्म हो जाएगी। उड़ानें रद्द होने से दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। उड़ानें रद्द होने की खबर का असर इंडिगो की मूल कंपनी InterGlobe Aviation Limited के शेयरों पर भी दिखा।

Edited By : Chetan Gour