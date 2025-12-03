बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (21:50 IST)

putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम

Vladimir Putin India Visit
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत की 2 दिनी यात्रा पर आ रहे हैं। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान पुतिन अपनी आधिकारिक कार में चलेंगे, जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है और इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ‘द बीस्ट’ से भी की जाती है।
 सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के तियानजिन में पुतिन के साथ उनकी कार में सफर किया था।
 
अभे‍द्य सिक्योरिटी
रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी भी अभेद्य रहती है। यह कारण है कि जब भी पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है। रूस के राष्ट्रपति की लिमोजिन कार का नाम ऑरस सेनात (Aurus Senat Limousine) है। ये एक रूसी लक्जरी सेडान है, जिसे पुतिन के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है। 
मिसाइल का अटैक भी बेअसर, चलता फिरता किला
पुतिन की कार बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है और अगर इस पर मिसाइल अटैक भी हुआ तो अंदर बैठा शख्स जिंदा निकल सकता है। 2018 में पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण के साथ यह कार पहली बार पेश की गई थी। इसने Mercedes Benz S600 Guard Pullman को रिप्लेस किया। इसे Aurus Motors बनाती है और इसका मॉडल L700 Armoured Limousine है। इसे ‘रशियन रोल्स-रॉयस’ भी कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन Rolls-Royce और Bentley से इंस्पायर्ड है। कार में काले शीशे लगे होते हैं और अंदर लग्जरी की कोई कमी नहीं है। इसे चार पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है।
 
स्पेसिफिकेशंस
निर्माता : Aurus Motors (Kortezh सीरीज), NAMI द्वारा डिजाइन। इंजन : 4.4L Twin-Turbo V8, 598 hp, 
9-स्पीड ऑटोमैटिक। विकल्प : V12 हाइब्रिड वर्जन। स्पीड : 0–100 किमी/घंटा → 6 सेकंड, टॉप स्पीड लगभग 249 किमी/घंटा। 
 
सिक्योरिटी फीचर्स : 
आर्मर-पियर्सिंग बुलेटप्रूफ। ग्रेनेड अटैक-रोधी। 6 सेमी मोटा रिइन फोर्स्ड ग्लास। रन-फ्लैट टायर्स केमिकल अटैक से बचाव हेतु ऑक्सीजन सपोर्ट। VR10 बैलिस्टिक स्तर की आर्मर। मिनी कमांड सिस्टम। लंबाई लगभग 7 मीटर, 
वजन कई टन। 
 
कौनसी कार में सफर करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति की कार The Beast एक कस्टम-बिल्ट Cadillac Limousine है, जिसे ‘Cadillac One’ या ‘First Car’ भी कहा जाता है। यह 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में सेवा में शामिल हुई। इसे General Motors ने बनाया है, जो Chevrolet Kodiak ट्रक के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। 
 
क्या हैं फीचर्स 
लेदर सीटिंग, फोल्ड-आउट डेस्क। हाई-लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम। आमतौर पर C-17 सैन्य विमान से विदेशों में ले जाई जाती है। इंजन : अनुमानित 6.6L Duramax V8 डीजल। टॉप स्पीड : 96–112 किमी/घंटा (अनुमानित)
आधिकारिक स्पेसिफिकेशंस कॉन्फिडेंशियल हैं। 
 
क्या हैं सिक्योरिटी फीचर्स 
8 इंच मोटी आर्मर। 3 इंच मोटा बुलेटप्रूफ ग्लास। नाइट-विजन सिस्टम। टियर-गैस डिस्पेंसर। इलेक्ट्रिक शॉक वाले डोर हैंडल। राष्ट्रपति के ब्लड का स्टॉक। 7 लोगों की सीटिंग। पेंटागन व उपराष्ट्रपति से सुरक्षित कम्युनिकेशन कार का वजन करीब 9,000 किग्रा। Edited by : Sudhir Sharma
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

