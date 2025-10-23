ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया बैन, क्या होगा भारत पर असर?

Donald Trump Russia oil ban : रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से बुडापेस्ट में होने वाली मुलाकात टलने के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल पर फिर कसा शिकंजा कस दिया है। उन्होंने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकॉइल पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भारत की तेल सप्लाय बाधित हो सकती है।

प्रतिबंध के बाद रूस ने बयान जारी कर कहा कि इन प्रतिबंधों से विकासशील देशों की तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ेगा। भारत इन्हीं दोनों कंपनियों से तेल खरीदता है। ऐसे में भारत को होने वाली तेल सप्लाय भी प्रभावित हो सकती है।

ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट से मुलाकात के बाद कहा कि हर बार जब मैं व्लादिमीर से बात करता हूं, बातचीत अच्छी होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। पुतिन की आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि, वे शांति को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए प्रतिबंध समाधान का रास्ता खोलेंगे।

एक दिन पहले ही ट्रंप ने बताया था कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली बैठक अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है।

उल्लेखनीय है कि रूस युक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप रूसी तेल पर शिकंजा कस रहे हैं। उनका मानना है कि भारत और चीन को तेल बेचने से मिले पैसों का इस्तेमाल रूस युक्रेन युद्ध में कर रहा है। अमेरिका ने इस वजह से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने हाल ही में 2 बार बयान जारी कर दावा किया था कि भारत रूस तेल की खरीद कम करेगा। हालांकि भारत पहले ही ट्रंप के इस बयान को खारिज कर चुका है।

