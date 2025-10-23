गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 23 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (07:50 IST)

बिहार चुनाव में तेज हुआ प्रचार, तेजस्वी यादव हो सकते हैं महागठबंधन के CM फेस

tejashwi yadav
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 121 सीटों पर राजग और महागठबंधन ने लगाई ताकत। अमित शाह और जेपी नड्‍डा आएंगे बिहार, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है बड़ा एलान। पल पल की जानकारी...


07:47 AM, 23rd Oct
-बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन।
-सुबह 11 बजे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव को घोषित किया जा सकता है CM फेस
-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‍डा का आज बिहार दौरा। गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर।
 

07:46 AM, 23rd Oct
-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार इंडिया गेट और ITO के आसपास के इलाकों में AQI 353 दर्ज़ किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। अक्षरधाम के पास AQI 350 दर्ज हुआ।
-दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी में हुई मुठभेड़ में चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए।

07:45 AM, 23rd Oct
भाई दूज के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी के बलुआ घाट पर सुबह के पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ALSO READ: Bhai dooj 2025: भाई दूज पर जानिए तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Vladimir Putin के प्लान ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, दुनिया को दिखाएंगे ताकत, क्या परमाणु युद्‍ध की है तैयारी

Vladimir Putin के प्लान ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन, दुनिया को दिखाएंगे ताकत, क्या परमाणु युद्‍ध की है तैयारीयूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। इस बीच ऐसी खबर सामने आई है, जो दुनिया टेंशन बढ़ाने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश की परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की है। क्रेमलिन की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में थल, जल और वायु– तीनों सेनाओं की भागीदारी रही। तो क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है।

किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

किसानों को राहत राशि देने में कोई कमी नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ। पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला। इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से भी किसानों को पीड़ा हुई। ऐसे कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी।

आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद में होता हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे का उपयोग, CM योगी ने कहा- एक फूटी कौड़ी भी न दें

आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद में होता हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे का उपयोग, CM योगी ने कहा- एक फूटी कौड़ी भी न देंउत्तप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 'विचार-परिवार कुटुम्ब स्नेह मिलन' और 'दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव' कार्यक्रमों में लोगों से आग्रह किया था कि वे 'हलाल सर्टिफिकेशन' वाले उत्पाद ना खरीदें क्योंकि इस प्रमाणन से मिलने वाला धन आतंकवाद, धर्मांतरण और कथित 'लव जिहाद' की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है।

Bihar Election 2025 : महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

Bihar Election 2025 : महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में मुख्यमंत्री ने की गोवर्धन पूजा

गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में मुख्यमंत्री ने की गोवर्धन पूजाChief Minister Yogi Adityanath: दीपावली के पंच दिवसीय महापर्व की श्रृंखला के महत्वपूर्ण पर्व गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में विधि विधान से गोवर्धन पूजा की।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com