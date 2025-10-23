यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। इस बीच ऐसी खबर सामने आई है, जो दुनिया टेंशन बढ़ाने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश की परमाणु सेनाओं के बड़े अभ्यास की निगरानी की है। क्रेमलिन की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में थल, जल और वायु– तीनों सेनाओं की भागीदारी रही। तो क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा फिर मंडरा रहा है।