सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (17:35 IST)

November Car Sales : Maruti Suzuki, Hyundai, Kia और Tata, Mahindra में किसने मारी बाजी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कटौती के बाद नवंबर में लगातार दूसरे महीने वाहनों की बंपर बिक्री हुई। हर महीने ऑटो कंपनियां सेल्स के आंकड़े जारी करती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है? आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि आखिर ग्राहकों को किस कंपनी के वाहन सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और किस कंपनी पर लोगों का ज्यादा भरोसा है? जानिए किसने वाहनों की बिक्री में मारी बाजी। 
 
मारुति ने 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की 
मारुति सुजुकी इंडिया की नवंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 2,29,021 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 1,81,531 वाहन बेचे थे।
 
हुंदै मोटर इंडिया ने सोमवार को बताया कि इस साल नवंबर में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 66,840 इकाई हो गई। पिछले साल नवंबर में कंपनी ने अपने डीलरों को 61,252 इकाइयां भेजी थीं
  
टाटा की बिक्री में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सोमवार को बताया कि नवंबर में उसकी बिक्री सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 59,199 इकाई हो गई।
 
कंपनी ने पिछले साल नवंबर में डीलरों को 47,117 वाहन भेजे थे। टाटा मोटर्स ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री नवंबर, 2024 के 47,063 इकाई से 22 प्रतिशत बढ़कर नवंबर, 2025 में 57,436 इकाई हो गई।
 
महिन्द्रा की बिक्री में बढ़ोतरी
महिंद्रा एंड महिंद्रा की नवंबर में कुल बिक्री सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 92,670 यूनिट्स हो गई। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने घरेलू बाजार में 56,336 वाहनों की बिक्री की जो पिछले साल की समान अवधि के 46,222 वाहनों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। 
 
25 प्रतिशत बढ़ी किआ की कारें
किआ इंडिया की नवंबर में बिक्री सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 25,489 इकाई हो गई। कंपनी ने नवंबर, 2024 में 20,600 इकाइयां बेची थीं। Edited by : Sudhir Sharma
Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

Mahindra XEV 9S लॉन्च, भारत की पहली मास-मार्केट 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV 19.95 लाख रुपए में पेश

Mahindra XEV 9S लॉन्च, भारत की पहली मास-मार्केट 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV 19.95 लाख रुपए में पेशMahindra ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए रखी गई है। यह भारत की पहली मास-मार्केट तीन-रो वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जो कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है। दिलचस्प बात यह है कि इसका शुरुआती वेरिएंट XEV 9e से करीब 1.95 लाख रुपए सस्ता है।

XUV 5XO VS Tata Sierra : किसकी होगी मिड-साइज SUV सेगमेंट में बादशाहत?

XUV 5XO VS Tata Sierra : किसकी होगी मिड-साइज SUV सेगमेंट में बादशाहत?Mahindra ने पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त पकड़ बनाई है। कंपनी भारतीय ग्राहकों की पसंद को समझते हुए बड़े, दमदार SUV से लेकर स्टाइलिश और मॉडर्न EVs तक, हर तरह की पेशकश कर रही है। हालांकि, अभी भी महिंद्रा के पास Hyundai Creta जैसे लोकप्रिय मॉडलों को टक्कर देने वाला कोई कन्वेंशनल SUV प्रॉडक्ट नहीं है और XUV 5XO इसी कमी को पूरा करती नजर आती है।

Sierra की इलेक्ट्रिक अवतार में धमाकेदार वापसी, Tata Motors ने किया बड़ा ऐलान

Sierra की इलेक्ट्रिक अवतार में धमाकेदार वापसी, Tata Motors ने किया बड़ा ऐलानटाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी मशहूर SUV सिएरा (Sierra) की वापसी का ऐलान किया है। करीब 35 साल बाद यह दिग्गज मॉडल फिर से भारतीय सड़कों पर नजर आने वाला है। पहली बार 1991 में लॉन्च हुई सिएरा ने भारतीयों को लाइफस्टाइल SUV की नई सोच से परिचित कराया था।

EICMA में दिखी Aprilia RS 457 GP Replica, MotoGP से प्रेरित ये लिमिटेड एडिशन बाइक भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च

EICMA में दिखी Aprilia RS 457 GP Replica, MotoGP से प्रेरित ये लिमिटेड एडिशन बाइक भारत में जल्द हो सकती है लॉन्चइटली की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनी Aprilia ने EICMA मोटर शो में अपनी लोकप्रिय एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक RS 457 का नया GP Replica पेश किया है। माना जा रहा है कि यह कॉस्मेटिक रूप से अपग्रेडेड एडिशन भारत में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स जैसे फ्रंट ब्रेक पैड्स और क्विकशिफ्टर जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
