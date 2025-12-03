बुधवार, 3 दिसंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मास्को , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (09:58 IST)

भारत दौरे से पहले पुतिन का बड़ा बयान, यूरोप लड़ना चाहता है तो रूस भी तैयार

vladimir putin
Russia Putin news in hindi : भारत दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप लड़ना चाहता है, तो वह तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जंग खत्म करने की यूरोप की मांगें रूस को मंजूर नहीं हैं। ALSO READ: क्या 2030 से पहले दुनिया में होगा बड़ा परमाणु युद्ध, क्या बोले एलन मस्क?
 
यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात से पहले पुतिन ने एक इन्वेस्टमेंट फोरम में भाषण देते हुए यह बात कही। पुतिन ने यूक्रेन द्वारा काला सागर (Black Sea) में रूसी तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी।
 
रूसी राष्‍ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन को ऐसे हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उसे समुद्र से काटकर अलग कर देंगे। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है और उसकी मदद करने वाले देशों को भी सबक सिखाएगा।
 
भाषण के बाद यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में यूरोप के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोप का कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं।
 
गौरतलब है कि पुतिन बुधवार को 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। वह 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। 
edited by : Nrapendra Gupta
