इमरान जिंदा है, जेल में किया जा रहा है मेंटली टार्चर, बहन ने मुलाकात के बाद क्या कहा



आखिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लग गया। विरोध प्रदर्शन के उनकी बहन डॉ. उजमा खान को उनसे मिलने की इजाजत मिली। उन्होंने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। उनकी बहन की हालिया मुलाकात से उनके जिंदा होने की अफवाहों पर विराम लगा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाई ने जनरल आसिम मुनीर को अपनी जेल और हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया था - जो अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं, जिन्होंने पूरी मिलिट्री पर कब्ज़ा कर लिया है और खुद को, दूसरे सर्विस चीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को लाइफटाइम इम्युनिटी की गारंटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा है।

यह मीटिंग पूर्व प्रधानमंत्री की हेल्थ के बारे में अफवाहों के बाद हुई, खासकर तब जब उनके परिवार को कई हफ्तों तक उनसे मिलने से रोक दिया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरान खान के सपोर्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़ी भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों और जेल अधिकारियों ने कहा कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें मेडिकल सहायता मिल रही है, लेकिन उनके परिवार और पार्टी का आरोप है कि उन्हें एकांत में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा पर संदेह है। Edited by : Sudhir Sharma