मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इस्लामाबाद , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (19:51 IST)

इमरान जिंदा है, जेल में किया जा रहा है मेंटली टार्चर, बहन ने मुलाकात के बाद क्या कहा

Imran Khan
Imran Khan News in hindi : आखिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लग गया। विरोध प्रदर्शन के उनकी बहन डॉ. उजमा खान को उनसे मिलने की इजाजत मिली। उन्होंने करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। उनकी बहन की हालिया मुलाकात से उनके जिंदा होने की अफवाहों पर विराम लगा है।
मुलाकात के बाद उन्होंने पुष्टि की कि इमरान खान जिंदा हैं और उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और वे बहुत गुस्से में हैं। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. खानम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, वे ठीक हैं। लेकिन वे मेंटली टॉर्चर किए जाने से नाराज थे। वे पूरे दिन अपने सेल में बंद रहते हैं। सिर्फ थोड़े समय के लिए बाहर निकल सकते हैं। और वे किसी से बात नहीं कर सकते।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके भाई ने जनरल आसिम मुनीर को अपनी जेल और हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया था - जो अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी हैं, जिन्होंने पूरी मिलिट्री पर कब्ज़ा कर लिया है और खुद को, दूसरे सर्विस चीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को लाइफटाइम इम्युनिटी की गारंटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा है।
यह मीटिंग पूर्व प्रधानमंत्री की हेल्थ के बारे में अफवाहों के बाद हुई, खासकर तब जब उनके परिवार को कई हफ्तों तक उनसे मिलने से रोक दिया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरान खान के सपोर्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बड़ी भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। सरकारी सूत्रों और जेल अधिकारियों ने कहा कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें मेडिकल सहायता मिल रही है, लेकिन उनके परिवार और पार्टी का आरोप है कि उन्हें एकांत में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा पर संदेह है।  Edited by : Sudhir Sharma
जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेसपाकिस्तान का घटियापन एक बार फिर सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में श्रीलंका को भेजी गई बाढ़ राहत सामग्रियों में एक्सपायर्ड खाने के पैकेट पाए गए हैं। चक्रवात ‘दित्वा’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजी गई इस खेप में दूध पाउडर, आटा और पीने का पानी शामिल था। इनमें से कुछ पैकेट्स पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट दर्ज थी।

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाईDelhi Blast 2025 : दिल्ली ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाकादेश में आतंकी लगातार हमलों की साजिश को रच रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाका कर तबाही मचाई जा सकती थी।

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, PMO का नया नाम हुआ 'सेवातीर्थ', राजभवन अब कहलाएंगे लोकभवन

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, PMO का नया नाम हुआ 'सेवातीर्थ', राजभवन अब कहलाएंगे लोकभवनमोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नए परिसर को अब ‘सेवा तीर्थ’ के नाम से जाना जाएगा। मीडिया खबयों के मुताबिक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहे परिसर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भारत के सार्वजनिक संस्थान एक शांत लेकिन गहन बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसे पहले ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ के रूप में जाना जाता था।

Rohingya : रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछा दें क्या, 5 गायब तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

Rohingya : रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछा दें क्या, 5 गायब तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकारपुलिस की हिरासत में मौजूद 5 रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है।

इमरान खान की बहनों के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, एक को दी मुलाकात की इजाजत

इमरान खान की बहनों के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, एक को दी मुलाकात की इजाजतपाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान के परिवार और उनकी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के लोगों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान की मौत की खबरें भी सामने आई थीं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
