मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 12 नवंबर का दिन खास रहा। उनके चेहरे खिले और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जी भरकर दुआएं दीं। दरअसल, भगवान श्री कृष्ण और सम्राट विक्रमादित्य के पदचिन्हों पर चलने वाले सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1500-1500 यानी 1857 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसके अलावा उन्होंने सिवनी जिले में 560.75 करोड़ रुपये की लागत के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में आते ही स्थानीय कलाकारों का अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बच्चियों का खीर चटाकर अन्नप्राशन भी किया।