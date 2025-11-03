सोमवार, 3 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली। , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (23:27 IST)

Air India के विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग

air india
Air India की दिल्ली से बेंगलुरू  जने वाली फ्लाइट नंबर  AI-2487 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मीडिया खबरों के मुताबिक एटीसी ने सूचित किया है कि दिल्ली से बेंगलुरू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-2487, जिसकी उड़ान संख्या 164 POB है, उसमें धुएं की सूचना के कारण पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
मंगोलिया में उतरा दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान
सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को सोमवार को संभावित तकनीकी समस्या के कारण मंगोलिया के उलानबातर में एहतियातन उतारना पड़ा। एयर इंडिया ने कहा कि विमान उलानबातर में सुरक्षित उतर गया है और उसकी आवश्यक जांच प्रक्रिया जारी है। Edited by : Sudhir Sharma
दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्सअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

SIR Row : देश के इन 12 राज्यों में शुरू हो रहा SIR, सुप्रीम पहुंची DMK को चुनाव आयोग ने क्या कहा

SIR Row : देश के इन 12 राज्यों में शुरू हो रहा SIR, सुप्रीम पहुंची DMK को चुनाव आयोग ने क्या कहाचुनाव आयोग बिहार के बाद SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) देश के 12 राज्यों में शुरू करने जा रहा है। यह 4 नवंबर से शुरू होगा। एसआईआर को लेकर बिहार समेत पूरे देश में विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को देशहित में बताया।

इंडी गठबंधन के पप्पू, टप्पू और अप्पू को नहीं दिख रहा विकास

इंडी गठबंधन के पप्पू, टप्पू और अप्पू को नहीं दिख रहा विकासBihar Yogi Adityanath rally: बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बाद एक रैली व जनसभा ने न सिर्फ चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। सीएम योगी ने सोमवार को दरभंगा, मुजफ्परपुर, सारण व पटना में एक बाद एक चार जनसभाओं को संबोधित कर अपने अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर तीखा प्रहार किया।

कैसे एक मैसेज खा गया 14 हजार कर्मचारियों की नौकरी, अमेजन ने की बड़ी छंटनी, क्‍या है लेऑफ का ये नया ट्रेंड?

कैसे एक मैसेज खा गया 14 हजार कर्मचारियों की नौकरी, अमेजन ने की बड़ी छंटनी, क्‍या है लेऑफ का ये नया ट्रेंड?एआई की क्रांति के बाद ई-कॉमर्स कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी की नई खबर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। कंपनी का एक मैसेज आया और ग्‍लोबली 14 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों की नौकरी चली गई। दरअसल यह कारनामा दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने किया है।

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, 4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, 4.20 करोड़ का आंकड़ा पारChief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित माटीकला मेलों में प्रदेश के कारीगरों व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है। इस अवधि में बोर्ड ने 10 दिवसीय माटीकला महोत्सव, 7 दिवसीय क्षेत्रीय माटीकला मेले और 03 दिवसीय लघु माटीकला मेले आयोजित किए। इन सभी मेलों में कुल 691 दुकानें लगाई गईं और ₹4,20,46,322 की बिक्री हुई।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
