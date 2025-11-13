Navale Bridge accident : पुणे में भयानक हादसा, 25 गाड़ियां टकराईं, 9 लोगों की मौत, इनमें 5 जिंदा जले

यहां भयानक दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई।





हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं।ट्रक सबसे पहले एक कार से टकराया। कार आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लग गई। ट्रक भी जल गया। हादसा पुणे-नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दब गई।