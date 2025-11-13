Delhi Blast : कांग्रेस का सवाल, दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला करार देने में क्यों हुई देरी, मोदी सरकार से की यह मांग

कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि लाल किले के नजदीक हुई विस्फोट की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तथा सरकार को अपने उस ‘न्यू नॉर्मल’’ सिद्धांत को लेकर भी रुख स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह सवाल किया कि सरकार को इसे आतंकी हमला करार देने में देरी क्यों हुई।