गुरुवार, 13 नवंबर 2025
  Delhi blast Congress demands all party meeting
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (20:21 IST)

Delhi Blast : कांग्रेस का सवाल, दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला करार देने में क्यों हुई देरी, मोदी सरकार से की यह मांग

Delhi Blast
कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि लाल किले के नजदीक हुई विस्फोट की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तथा सरकार को अपने उस ‘न्यू नॉर्मल’’ सिद्धांत को लेकर भी रुख स्पष्ट करना चाहिए कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। 
पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को और पहले शुरू किया जाए ताकि इस विषय पर पूरी चर्चा हो सके।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह सवाल किया कि सरकार को इसे आतंकी हमला करार देने में देरी क्यों हुई। Edited by : Sudhir Sharma
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

Delhi Blast : सहारनपुर में डॉ. अदील अहमद के किराए के घर से मिला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा बड़ा सुराग, क्या था सीक्रेट मिशन

Delhi Blast : सहारनपुर में डॉ. अदील अहमद के किराए के घर से मिला दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा बड़ा सुराग, क्या था सीक्रेट मिशनजम्मू-कश्मीर के आतंकी डॉ. अदील अहमद की दिल्ली यात्रा अब जांच एजेंसियों के लिए नई पहेली बन गई है। सहारनपुर के मानकमऊ क्षेत्र स्थित उसके किराए के मकान के बाहर कूड़े के ढेर से श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट बरामद होने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है।

पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी, 17 नवंबर को अदालत सुनाएगी फैसला

पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी, 17 नवंबर को अदालत सुनाएगी फैसलाबांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी देने की तैयारी में है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने घोषणा की है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपदस्थ पीएम शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा।

Delhi blast : Air india की टोरंटो-दिल्ली विमान को बम से उड़ाने की धमकी, कराई गई लैंडिंग

Delhi blast : Air india की टोरंटो-दिल्ली विमान को बम से उड़ाने की धमकी, कराई गई लैंडिंगदिल्ली धमाके के बाद बम की धमकी की लगातार खबरें आ रही हैं। इस बीच मीडिया में खबरें है कि कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में बम होने की धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद विमान ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित लैंडिंग की।

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Bihar election result 2025 : बिहार में मतगणना से पहले EC का बड़ा बयान, जानिए क्या कहाचुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 243 मतगणना पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में 243 निर्वाचन अधिकारियों (आरओ) द्वारा मतगणना की जाएगी।

Delhi blast : उमर नबी लेना चाहता था बाबरी का बदला, 32 कारों से थी धमाके की साजिश, खाद सामग्री बताकर जुटाया विस्फोट का सामान

Delhi blast : उमर नबी लेना चाहता था बाबरी का बदला, 32 कारों से थी धमाके की साजिश, खाद सामग्री बताकर जुटाया विस्फोट का सामानDelhi blast News : लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि डॉ. उमर नबी उस कार को चला रहा था जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में विस्फोट हुआ था। आतंकी कनेक्शन में अब तक 6 डॉक्टरों समेत कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जा। जांच एजेंसियां कई जगह छापे मार रही हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
