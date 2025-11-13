Delhi Blast : बड़े ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम, पंजाब में ISIS के 10 गुर्गे गिरफ्तार

मलेशिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क मलेशिया में सक्रिय तीन मध्यस्थों के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। ये तीनों ऑपरेटिव हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी और वितरण का पूरा समन्वय कर रहे थे गिरफ्तार आरोपियों को इन्हीं के जरिये निर्देश मिलते थे कि ग्रेनेड कब और कहां उठाना है तथा किस स्थान पर हमला करना है. पुलिस का मानना है कि इस लिंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए कर रही थी।