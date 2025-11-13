गुरुवार, 13 नवंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
चंडीगढ़ , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (17:29 IST)

Delhi Blast : बड़े ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम, पंजाब में ISIS के 10 गुर्गे गिरफ्तार

Punjab
दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां देशभर में धरपकड़ कर रही हैं। इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमला करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी पंजाब में अशांति पैदा करने के उद्देश्य से ग्रेनेड हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों के संपर्क में थे। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ‘एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमले के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और विदेशी सरपरस्तों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
मलेशिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क
शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क मलेशिया में सक्रिय तीन मध्यस्थों के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। ये तीनों ऑपरेटिव हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी और वितरण का पूरा समन्वय कर रहे थे गिरफ्तार आरोपियों को इन्हीं के जरिये निर्देश मिलते थे कि ग्रेनेड कब और कहां उठाना है तथा किस स्थान पर हमला करना है. पुलिस का मानना है कि इस लिंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए कर रही थी।  
 
भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की थी साजिश
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार ऑपरेटिव एक व्यस्त इलाके में ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहे थे। इनका उदेश्य राज्य में दहशत और अस्थिरता फैलाना था। जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य पंजाब में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना था। Edited by : Sudhir Sharma
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, जानिए रुझान और नतीजे

Bihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, जानिए रुझान और नतीजेBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को घोषित हो रहे हैं। परिणाम को लेकर सुबह 7.00 बजे से ही हलचल शुरू हो जाएगी। कौन दल बढ़त बनाए हुए और कौन पिछड़ रहा है या फिर कौन दिग्गज वापसी कर रहा है या किसी हो रही है शिकस्त। वेबदुनिया पर हम आपको देंगे चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार मेला 2025 : उप्र की विश्व पटल पर नई आर्थिक उड़ान, उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार मेला 2025 : उप्र की विश्व पटल पर नई आर्थिक उड़ान, उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजारInternational Trade Fair 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर आधारित 44वें अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार मेले 2025 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ 'साझेदार राज्य' के रूप में भाग ले रहा है।

जनजातीय गौरव को नई पहचान, योगी सरकार ने बदली वंचित समाज की तस्वीर

जनजातीय गौरव को नई पहचान, योगी सरकार ने बदली वंचित समाज की तस्वीरChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज के जीवन में जो बदलाव आया है, वह सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं बल्कि सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना की एक बड़ी कहानी है। लंबे समय तक उपेक्षित रहे इन समुदायों को योगी सरकार ने न केवल मुख्य धारा में जगह दिलाई बल्कि उनकी परंपराओं, जरूरतों और सपनों को शासन की प्राथमिकता बनाया।

अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, क्या है दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?

अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, क्या है दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?Delhi Blast news in hindi : दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए बम धमाके में गुरुवार को मृतकों की संख्‍या बढ़कर 13 हो गई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक सिल्वर कलर की संदिग्ध ब्रेजा कार की बरामद की है। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी जब्त की थी।

शुक्रवार से भोपाल में शुरु होगा तब्लीगी इज्तिमा, 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना, पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था

शुक्रवार से भोपाल में शुरु होगा तब्लीगी इज्तिमा, 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना, पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्थाविश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक तब्लीगी इज्तिमा कल से राजधानी भोपाल में शुरु होने जा रहा है। 14 से 17 नवंबर के बीच लगने वाले विश्व प्रसिद्ध तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां अब अंतिम चरण मे है। दिल्ली बम धमाकों के बाद इस बार इज्तिमा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए है और प्रशासन खासी सतर्कता बरता रहा है। ईटखेड़ी में 14 से 17 नवंबर तक चलने वाले 78वां आलमी तब्लीगी इज्तिमा देशभर से जमातें और विदेशों से आने वाले जायरीन शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार इस साल इज्तिमा में 10 से 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इज्तिमा 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ समाप्त होगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
