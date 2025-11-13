अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, क्या है दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?

Delhi Blast news in hindi : दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए बम धमाके में गुरुवार को मृतकों की संख्‍या बढ़कर 13 हो गई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक सिल्वर कलर की संदिग्ध ब्रेजा कार की बरामद की है। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी जब्त की थी।

गुरुवार को सुरक्षाबलों ने फरीदाबाद में लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की थी। इसका संबंध भी आई20 कार धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर मोहम्मद से बताया जा रहा है। उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन समेत डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है।

गौरतलब है कि दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आने के बाद से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। यह संस्था यह अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेस को लेकर गहन जांच के घेरे में है। NAAC ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

edited by : Nrapendra Gupta