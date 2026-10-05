Top News 5 October: सुप्रीम कोर्ट में CEC मामले पर सुनवाई, GST में बड़े बदलाव की तैयारी

Top News 5 October : सीईसी ज्ञानेश कुमार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जीएसटी में हो सकता है बड़ा बदलाव। नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया। असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। अविनाश मिश्रा ने खतरों के खिलाड़ी 15 का खिताब जीता। 5 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

सीईसी ज्ञानेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुकदमे की सुनवाई होनी है। ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और उनके कथित तौर पर अकेले लिए गए फैसलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई।

GST में हो सकता है बड़ा बदलाव

नेहा बोरा को पुलिस ने हिरासत में लिया

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के पास सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को बिना नंबर प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ी में उठा लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

अविनाश मिश्रा ने जीता खतरों के खिलाड़ी 15

अभिनेता अविनाश मिश्रा शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता घोषित किए गए हैं। उन्होंने फिनाले में ऋत्विक धनजानी और ओरी को हराया। अविनाश को एक ट्रॉफी के अलावा 20 लाख रुपये का इनाम, यूरोप की ट्रिप और एक नई कार भी मिली है।