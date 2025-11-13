गुरुवार, 13 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:16 IST)

क्या है कोडनेम 'उकासा' का अर्थ, तुर्किए से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार

delhi blast
Red Fort car blast: दिल्ली में हुए कार विस्फोट की साजिश के तार तुर्किए से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि कोडनेम 'उकासा' वाले तुर्किए के हैंडलर ने दिल्ली टेरर मॉडल को निर्देशित किया था। बताया जा रहा है कि उमर की 2022 की तुर्की यात्रा के दौरान हमले की साजिश रची गई थी।  
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोडनेम 'उकासा' नामक हैंडलर ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमर उन नबी के नेतृत्व वाले मॉड्यूल को निर्देशित किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड तुर्किए से जुड़ा था। 'उकासा' दिल्ली-स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) तथा अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) के हैंडलरों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम कर रहा था।
 
2022 में रची गई साजिश : अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी साजिश 2022 की शुरुआत में तुर्किए में रची गई थी, जहां उमर और तीन अन्य लोगों ने यात्रा की थी। ये सभी पाकिस्तान समर्थित दोनों आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे। प्रोफेसर उमर ने मार्च 2022 में तुर्किए का दौरा किया था और वह अंकारा में दो सप्ताह तक रुका था।

सूत्रों के मुताबिक, उनकी बातचीत शुरू में टेलीग्राम पर शुरू हुई थी और बाद में सिग्नल और सेशन जैसे एन्क्रिप्टेड (गुप्त) ऐप्स पर स्थानांतरित हो गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत के अलग-अलग राज्यों से इस मामले में अब तक 15 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एजेंसियां 56 लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इसके साथ ही धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। 
 
क्या होता है 'उकासा' का अर्थ : भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उकासा हैंडलर का असली नाम नहीं है, बल्कि यह पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक कोडनेम है। उकासा (Ukasa) अरबी शब्द है, जिसका अर्थ मकड़ी होता है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पारDelhi Air Pollution News : दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यहां जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI 407 दर्ज किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं, जहां 450 तक एक्यूआई गया है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। जिसके चलते कई कार्यों पर रोक लगा दी गई है, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके।

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई

LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुईLatest News Today Live Updates in Hindi : मोदी सरकार ने दिल्ली धमाकों को आतंकी हमला करार दिए जाने के बाद जांच की गति और बढ़ गई है। धमाकों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्‍या बढ़कर 13 हुई। पल पल की जानकारी...

Weather Update : उत्‍तर भारत में सर्दी का सितम, जानिए कहां है पारा माइनस 5 से कम

Weather Update : उत्‍तर भारत में सर्दी का सितम, जानिए कहां है पारा माइनस 5 से कमWeather Update News : मौसम में इन दिनों जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क जाने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान -4.5 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जबकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहत

ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहतUS Shutdown open : अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने शटडाउन खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी इतिहास के इस सबसे लंबे शटडाउन को खत्म कर दिया। इससे अमेरिकियों ने राहत की सांस ली है।

Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट

Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्टDelhi Blast 2025 : दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विस्फोट के तीसरे दिन भी घटनास्थल के पास से लोगों के अंग मिल रहे हैं। इस बीच मीडिया खबरों में कहा गया है कि लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी। प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
