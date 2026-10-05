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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 5 October 2026 (08:48 IST)

Weather Update : मानसून की विदाई के बीच अचानक बदला मौसम, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

rain alert 5 october
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (08:57 IST)
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Weather Update Today: देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज 5 अक्टूबर 2026 को कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में मानसून की विदाई के बाद दिन का तापमान बढ़ा।
 
सुबह काम पर निकलने वाले नौकरीपेशा लोगों और स्कूली बच्चों के लिए यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों में अचानक हुए इस बदलाव से सुबह-सुबह ही यातायात और सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन गई है।
 

इन 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से दक्षिण और पश्चिमी भारत में भारी तबाही की आशंका है। केरल के तटीय और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट लागू है। कई जिलों में जिला प्रशासन ने भारी जलभराव की चेतावनी दी है। तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई दक्षिणी जिलों में सुबह से ही बादल छाए हैं और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है।
 
महाराष्ट्र के मुंबई, कोंकण और तटीय इलाकों में अचानक मौसम बदला है, जिससे दफ्तर जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ अचानक तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।
 

इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली-NCR, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अचानक घने बादल छाना, गरज के साथ तेज बौछारें और 50 किमी/घंटा तक की हवाएं चलने की आशंका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी और भूस्खलन का खतरा। 
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