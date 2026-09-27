IMD Weather Update : 22 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, 70 KM की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, UP-बिहार समेत इन राज्यों में असर

देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 27 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है।

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। उत्तराखंड में 27 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है, जबकि 28 सितंबर को भी भारी बारिश का अनुमान है।

22 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है।

कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा मौसम संबंधी स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों, जिनमें नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद शामिल हैं, में मौसम में बदलाव बना रह सकता है। दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार आसमान सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है और तेज हवाएं चल सकती हैं।

IMD के 26 सितंबर को जारी क्षेत्रीय पूर्वानुमान में हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 27 सितंबर को भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी।

यूपी में आज बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में 27 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। IMD के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

पूर्वी यूपी के सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, श्रावस्ती, खीरी, उन्नाव और कन्नौज समेत कई जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है। पश्चिमी यूपी के रामपुर, बरेली, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, कासगंज, पीलीभीत, मैनपुरी, शाहजहांपुर और मुरादाबाद सहित कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है।

बिहार में बारिश का दौर

बिहार में भी हाल के दिनों में बारिश और गरज-चमक का असर रहा है। हालांकि 26 सितंबर को जारी IMD के राज्यवार पूर्वानुमान में 27 सितंबर के लिए बिहार में कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई थी। पटना के लिए भी 27 सितंबर को कुछ जगह बारिश या गरज-चमक की संभावना दर्ज की गई, लेकिन कोई चेतावनी नहीं थी।

उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा

उत्तराखंड में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD ने 27 सितंबर को राज्य में अत्यधिक भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। 28 सितंबर को भी भारी बारिश का अनुमान है।

चारधाम क्षेत्रों के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश, गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

दक्षिण भारत में भी बारिश जारी

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, तटीय कर्नाटक में 28 से 30 सितंबर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है।

24 घंटे में कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश

मौसम से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक देश के कई हिस्सों में सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। आपके दिए आंकड़ों के अनुसार 24 सितंबर को कुछ क्षेत्रों में सामान्य से 19 गुना तक अधिक बारिश, 64 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश और 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इन आंकड़ों का राज्य/जिला-वार आधिकारिक स्रोत उपलब्ध होने पर उन्हें अलग से सत्यापित करना जरूरी है।