Panjab University : पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प, किस मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन

पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ कैंपस छात्रों ने भारी हंगामा किया। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र लंबे समय से लंबित पड़े सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए पूरे कैंपस में भारी सुरक्षाबल तैनात किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस को सील कर दिया गया है।

छात्रों ने आज पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ प्रदर्शन की कॉल दे रखी थी। कैंपस से बाहर निकल रहे छात्रों और यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक और किसान संगठनों के लोगों के साथ चंडीगढ़ पुलिस की झड़प की खबर है।

VIDEO | Chandigarh: Police resort to lathicharge to disperse protesting students at Panjab University who were demanding the conduct of senate elections.



Heavy police deployment continues around the campus after clashes broke out between students and security personnel.… pic.twitter.com/oIRQhd4Qwa — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025 यूनिवर्सिटी के सभी मुख्य गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां अंदर आने के लिए छात्रों को अपना आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को केंद्र सालों पुरानी सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जैसे ही इस बात की खबर सामने आई।