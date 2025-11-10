UP के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, स्कूलों में अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम्'

Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह कदम राज्य में राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 'वंदे मातरम्' मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15वीं जयंती मना रहा है।

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 'वंदे मातरम्' मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15वीं जयंती मना रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से एकता कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 'वंदे मातरम' केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक पवित्र संकल्प है। उन्होंने यह भी कहा था कि 'वंदे मातरम' मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी मजहब या मत राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। हमारा मकसद विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्‍मान और गर्व की भावना विकसित करना। वंदे मातरम के गान से बच्‍चों में राष्‍ट्रभक्ति का संस्‍कार विकसित होगा।

