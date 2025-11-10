EICMA में दिखी Aprilia RS 457 GP Replica, MotoGP से प्रेरित ये लिमिटेड एडिशन बाइक भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च

इटली की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनी Aprilia ने EICMA मोटर शो में अपनी लोकप्रिय एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक RS 457 का नया GP Replica पेश किया है। माना जा रहा है कि यह कॉस्मेटिक रूप से अपग्रेडेड एडिशन भारत में भी जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स जैसे फ्रंट ब्रेक पैड्स और क्विकशिफ्टर जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

हालांकि कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ऑटो जगत में चर्चा है कि यह बाइक भारत में SR-GP Replica 175 की तरह ही लॉन्च की जा सकती है। SR-GP Replica 175 इस साल सितंबर में 1.22 लाख (एक्स-शोरूम) रुपए की कीमत पर लॉन्च हुई थी। संभावना है कि RS 457 GP Replica भी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल के रूप में आए। RS 457 में तीन लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल राइड-बाय-वायर थ्रॉटल , तीन राइडिंग मोड्स, और 5-इंच का TFT डिस्प्ले जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

Aprilia RS 457 GP Replica में क्या हुए बदलाव

इसमें मैट और ग्लॉसी फिनिश का शानदार कॉम्बिनेशन है। रेड और सिल्वर एक्सेंट के साथ फैक्टरी स्पॉन्सर के डेकल्स इसे एक खास रेसिंग लुक देते हैं। इस वर्जन में पिलियन सीट काउल और बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं जबकि ये फीचर स्टैंडर्ड मॉडल में ऑप्शनल हैं। इसके अलावा फ्रंट ब्रेक पैड्स अब पहले से बेहतर और हाई-परफॉर्मेंस वाले हैं, जिससे ब्रेकिंग क्षमता में सुधार हुआ है। बाइक में 17-इंच अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन पर TVS Eurogrip Protorq Extreme टायर्स (110mm फ्रंट, 150mm रियर) दिए गए हैं।

कैसा है इंजन और हार्डवेयर

Aprilia RS 457 में 457cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 46.9 बीएचपी पावर और 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ आता है। सस्पेंशन सेटअप में आगे 41mm USD फोर्क (120mm ट्रैवल) और पीछे प्रिलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक (130mm ट्रैवल) दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए 320mm फ्रंट डिस्क (Bybre चार-पिस्टन कैलिपर) और 220mm रियर डिस्क (सिंगल-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर) दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma