बुधवार, 12 नवंबर 2025
  4. PM Modi meets injured in LNJP hospital
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (15:41 IST)

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

Prime Minister Modi visit LNJP Hospital
PM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। ALSO READ: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई
 
उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
 
गौरतलब है कि 10 नवंबर को आई20 कार में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए थे जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 
 
इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है।
ये भी पढ़ें
सूडान में महिलाएं, भूख, बमबारी और यौन हिंसा की चपेट में

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटेंbihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामनेDelhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टर

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टरDelhi Blast news in hindi : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टरी की गिरफ्तारी के बाद ही उसने यह कदम उठाया।

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

LIVE: भूटान से लौटते ही LNJP पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली धमाके के घायलों से की मुलाकात

LIVE: भूटान से लौटते ही LNJP पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली धमाके के घायलों से की मुलाकातLatest News Today Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने लाल किले के पास धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों से जानकारी ली। पल पल की जानकारी...

थोक में प्याज के दाम सुन रह जाएंगे हैरान, 'खून के आंसू' रो रहे हैं किसान

थोक में प्याज के दाम सुन रह जाएंगे हैरान, 'खून के आंसू' रो रहे हैं किसानOnion Price Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में प्याज के दामों में भारी गिरावट आई है। मंडी में प्याज मात्र 2 रुपए किलो मिल रहा है। किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उसकी उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। हालांकि रिटेल में अभी भी प्याज 15 रुपए किलो मिल रहा है।

बिहार एग्ज़िट पोल का इतिहास : 2015 और 2020 में क्यों गलत निकले पूर्वानुमान?

बिहार एग्ज़िट पोल का इतिहास : 2015 और 2020 में क्यों गलत निकले पूर्वानुमान?History of exit polls in Bihar: बिहार की चुनावी बिसात हमेशा से ही अपनी अप्रत्याशितता के लिए जानी जाती है। यहां के जटिल जातिगत समीकरण, धुर-विरोधी दलों के गठबंधन और वोटरों का अंतिम समय पर मन बदलना एक आम राजनीतिक गतिशीलता है। यही कारण है कि चुनाव के ठीक बाद सामने आने वाले एग्ज़िट पोल्स, जो मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने का दावा करते हैं, अक्सर बिहार की इस जटिलता के सामने संघर्ष करते नज़र आए हैं।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथ

गजब कॉन्फिडेंस! तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा- 18 नवंबर को लेंगे शपथTejashwi Yadav questions exit polls: जर्नो मिरर सर्वे एजेंसी को छोड़ तो ज्यादातर एग्जिट पोल एजेंसियां बिहार में एनडीए की सरकार बना रही हैं। इस बीच, महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से सेट है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
