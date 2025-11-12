भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले
उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
गौरतलब है कि 10 नवंबर को आई20 कार में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए थे जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें एलएनजीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को भी लाल रंग की कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है।
