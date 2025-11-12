बुधवार, 12 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (00:09 IST)

Delhi Blast : तो टल गया बड़ा हमला, NIA करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच, धमाके से जुड़े 10 बड़े अपडेट

delhi bomb blast
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को लाल किले के पास विस्फोट में शामिल कार से एकत्र किये गए मानव अंग के नमूनों का मिलान करने का निर्देश मंगलवार को दिया। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने एफएसएल को दिल्ली विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों का मिलान और जांच करने तथा घटना का विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।  गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाईलेवल मीटिंग में दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट के बाद धमाके को आतंकी कृत्य मानते हुए एनआईए (NIA) को जांच सौंप दिया गया। अब तक क्या- क्या हुआ। 10 बड़े अपडेट्‍स- 
1. गृह मंत्री शाह की हाईलेवल मीटिंग
दिल्ली ब्लास्ट के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीनियर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। शाह ने ये निर्देश उनकी अध्यक्षता में हुई हाईलेवल मीटिंग में दिए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं के निदेशक और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली के मुख्य निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। शाह ने कहा है कि शीर्ष जांच एजेंसियां ​​विस्फोट की जांच कर रही हैं। 
2 डॉ. उमर चला रहा था कार 
डॉ. उमर वह कार चला रहा था जिसमें सोमवार शाम लाल किले के पास विस्फोट हुआ था। उमर एक व्यापक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था।
3. अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापा
मीडिया खबरों के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. मुजम्मिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों समेत 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया।
 
4. छापेमारी में मिला भारी विस्फोटक 
मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। इसके कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कार्रवाई की।
5. क्या टल गया बड़ा हमला
9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी के दौरान लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने की अन्य सामग्री बरामद की गई थी और उसे जब्त किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के कारण फैली घबराहट और हताशा के कारण यह विस्फोट हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल्स मिले। इस तरह एक बड़ा हमला टल गया, जिसका क्रेडिट पैन इंडिया अलर्टनेस और संदिग्ध मॉड्यूल पर कोर्डिनेटेड कार्रवाई को जाता है।
6. संदिग्ध की पहली तस्वीर  
दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 का इस्तेमाल किया गया है, उसकी सीसीटीवी फोटो सामने आई है। सीसीटीवी में पता चलता है कि मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकली इस कार में काला मास्क पहने एक शख्स नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि कार में बैठे इस शख्स का नाम मोहम्मद उमर नबी है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, उसने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उसके माता पिता को बुलाया है।
 
7. लखनऊ में ATS और J&K पुलिस की छापेमारी
दिल्ली में सोमवार को हुए कार में विस्फोट के बाद मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मंगलवार को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। 
8. फॉरेंसिक टीम ने जुटाए 42 सबूत 
लाल किले का पास हुए धमाके के बाद मंगलवार शाम को फॉरेंसिक टीम ने साइट से 42 सबूत जुटाए हैं। इनमें ब्लास्ट हुई i20 कार के टायर, चेसिस, CNG सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स शामिल हैं।
 
9. दिल्ली सरकार ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान 
दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार शाम को दिल्ली ब्लास्ट के प्रभावितों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया। ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो लोग पूरी तरह से दिव्यांग हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 
10. चांदनी चौक, लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद 
लालकिले के पास ब्लास्ट के बाद से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC अलर्ट पर है।  आज भी लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा जबकि अन्य मेट्रो स्टेशन पहले की तरह चालू रहेंगे। लाल किला को पर्यटकों के लिए 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।  Edited by : Sudhir Sharma
Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटेंbihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामने

Delhi Car Blast: डॉ. शाहीन शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भी कनेक्शन आया सामनेDelhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शाहीन का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और गजवत-उल-हिंद से है और उसे आतंकवादी नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी।

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टर

दिल्ली ब्लास्ट का क्या है फरीदाबाद कनेक्शन, क्या उमर के साथी थे कश्मीर के 3 डॉक्टरDelhi Blast news in hindi : दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। इस धमाके के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कातिल डॉक्टर उमर मोहम्मद का कनेक्शन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है। अपने 3 साथी डॉक्टरी की गिरफ्तारी के बाद ही उसने यह कदम उठाया।

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

और भी वीडियो देखें

बिहार ने दूसरे चरण में भी रिकॉर्डतोड़ वोटिंग से रचा इतिहास, चुनाव आयोग ने बताया आंकड़ा

बिहार ने दूसरे चरण में भी रिकॉर्डतोड़ वोटिंग से रचा इतिहास, चुनाव आयोग ने बताया आंकड़ाबिहार ने पहले चरण के बाद मंगलवार को हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्डतोड़ वोटिंग कर इतिहास रच दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 66.91% मतदान हुआ। 1951 में हुए पहले बिहार चुनाव के बाद से यह सबसे ज्यादा है। बिहार में महिला मतदाताओं का मतदान इतिहास में सबसे ज्यादा रहा।

Sierra की इलेक्ट्रिक अवतार में धमाकेदार वापसी, Tata Motors ने किया बड़ा ऐलान

Sierra की इलेक्ट्रिक अवतार में धमाकेदार वापसी, Tata Motors ने किया बड़ा ऐलानटाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी मशहूर SUV सिएरा (Sierra) की वापसी का ऐलान किया है। करीब 35 साल बाद यह दिग्गज मॉडल फिर से भारतीय सड़कों पर नजर आने वाला है। पहली बार 1991 में लॉन्च हुई सिएरा ने भारतीयों को लाइफस्टाइल SUV की नई सोच से परिचित कराया था।

मेडिकल शिक्षक से आतंक की अंधेरी गली तक, लखनऊ से गिरफ्तार डॉ. शाहीन की कहानी

मेडिकल शिक्षक से आतंक की अंधेरी गली तक, लखनऊ से गिरफ्तार डॉ. शाहीन की कहानीShaheen arrested from Lucknow: एक दशक से भी ज्यादा वक्त वक़्त तक लापता रहने के बाद जब लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी AK-47 राइफल और जिंदा कारतूसों के साथ लौटीं, तो यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस चुप्पी का टूटना था, जिसने भारतीय समाज, शिक्षा जगत और सुरक्षा तंत्र सभी को कटघरे में खड़ा करके चेतावनी दी है। किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा ने लॉन्च किया जेजेएस 2025

मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा ने लॉन्च किया जेजेएस 2025Jaipur Jewellery Show: जयपुर ज्वैलरी शो (जेजेएस-2025) के थीम पोस्टर का लॉन्च होटल रोज़े आमेर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा द्वारा किया गया। वे इस वर्ष जयपुर ज्वैलरी शो की ब्रांड एम्बेसेडर हैं। इस दौरान इस वर्ष जेजेएस की थीम 'कलर्ड जेमस्टोन' प्रमोशन ग्रुप को भी लॉन्च किया गया।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान6th National Water Award: केंद्र सरकार द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपलब्धियों की नई कहानी लिखी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के मीरजापुर को उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, जबकि आगरा नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) श्रेणी में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
