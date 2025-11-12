Delhi Blast : तो टल गया बड़ा हमला, NIA करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच, धमाके से जुड़े 10 बड़े अपडेट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को लाल किले के पास विस्फोट में शामिल कार से एकत्र किये गए मानव अंग के नमूनों का मिलान करने का निर्देश मंगलवार को दिया। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने एफएसएल को दिल्ली विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों का मिलान और जांच करने तथा घटना का विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाईलेवल मीटिंग में दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट के बाद धमाके को आतंकी कृत्य मानते हुए एनआईए (NIA) को जांच सौंप दिया गया। अब तक क्या- क्या हुआ। 10 बड़े अपडेट्‍स-

1. गृह मंत्री शाह की हाईलेवल मीटिंग

2 डॉ. उमर चला रहा था कार डॉ. उमर वह कार चला रहा था जिसमें सोमवार शाम लाल किले के पास विस्फोट हुआ था। उमर एक व्यापक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था।

3. अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापा

मीडिया खबरों के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. मुजम्मिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों समेत 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया।

4. छापेमारी में मिला भारी विस्फोटक

मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। इसके कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कार्रवाई की।

5. क्या टल गया बड़ा हमला

9 और 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद में की गई छापेमारी के दौरान लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर और बम बनाने की अन्य सामग्री बरामद की गई थी और उसे जब्त किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के कारण फैली घबराहट और हताशा के कारण यह विस्फोट हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल्स मिले। इस तरह एक बड़ा हमला टल गया, जिसका क्रेडिट पैन इंडिया अलर्टनेस और संदिग्ध मॉड्यूल पर कोर्डिनेटेड कार्रवाई को जाता है।

6. संदिग्ध की पहली तस्वीर

दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 का इस्तेमाल किया गया है, उसकी सीसीटीवी फोटो सामने आई है। सीसीटीवी में पता चलता है कि मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकली इस कार में काला मास्क पहने एक शख्स नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि कार में बैठे इस शख्स का नाम मोहम्मद उमर नबी है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार, उसने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उसके माता पिता को बुलाया है।

7. लखनऊ में ATS और J&K पुलिस की छापेमारी

दिल्ली में सोमवार को हुए कार में विस्फोट के बाद मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मंगलवार को एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ के मड़ियांव स्थित आईआईएम रोड, मुत्तकीपुर पर एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की।

8. फॉरेंसिक टीम ने जुटाए 42 सबूत

लाल किले का पास हुए धमाके के बाद मंगलवार शाम को फॉरेंसिक टीम ने साइट से 42 सबूत जुटाए हैं। इनमें ब्लास्ट हुई i20 कार के टायर, चेसिस, CNG सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स शामिल हैं।

9. दिल्ली सरकार ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार शाम को दिल्ली ब्लास्ट के प्रभावितों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया। ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो लोग पूरी तरह से दिव्यांग हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

10. चांदनी चौक, लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद

लालकिले के पास ब्लास्ट के बाद से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC अलर्ट पर है। आज भी लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा जबकि अन्य मेट्रो स्टेशन पहले की तरह चालू रहेंगे। लाल किला को पर्यटकों के लिए 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।