Exit Poll : क्या बिहार में चला PK की जन सुराज का जादू, कितनी सीटें मिलने का अनुमान

Matrize प्रशांत किशोर की पार्टी को शून्य से 2 सीट के बीच मिलने की उम्मीद जता रही है। पीमार्क के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को 1 से 4 सीट मिलने का डाटा दिया गया है। पीपुल्स प्लस के मुताबिक प्रशांत की पार्टी को शून्य से 5 सीट उम्मीद जता रहा है। Edited by : Sudhir Sharma