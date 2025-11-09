रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 9 नवंबर 2025 (21:31 IST)

बिहार चुनाव का रण, अमित शाह, योगी, राहुल गांधी, तेजस्वी ने अंतिम दिन झोंकी ताकत, 11 नवंबर को मतदाताओं की बारी

प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार रैलियां और जनसभाएं कीं।

Bihar Assembly Elections 2025
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ था। आज रविवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसमें कुल 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोरदार रैलियां और जनसभाएं कीं।
कहां-कहां होगा मतदान  
चुनाव के दूसरे चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच सभी नजरें अब मतदाताओं के फैसले पर टिकी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल है। इस चरण में कुल 3.7 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 
किन नेताओं ने की सभाएं और रैलियां
प्रचार के अंतिम दिन एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार के रण में खूब दम दिखाया। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया।
 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम के फजलगंज स्टेडियम और अरवल के मधुसरमा मेला मैदान में जनसभाएं कीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में रैलियों के जरिए मतदाताओं से वोट मांगे। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छातापुर और नरपतगंज में चुनावी सभाएं कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। Edited by : Sudhir Sharma
