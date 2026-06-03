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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 3 जून 2026 (12:19 IST)

दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, रेस्टोरेंट में लगी आग से 10 लोगों की मौत

fire in delhi restaurant
Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। पल पल की जानकारी... 


12:13 PM, 3rd Jun
दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

11:23 AM, 3rd Jun
-TMC के दर्जनभर बागी विधायक कोलकाता में राज्य विधानसभा पहुंचे। 80 में से 59 विधायकों के समर्थन का दावा।
-बागी विधायकों ने स्पीकर से मिलकर तृणमूल कांग्रेस पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि असली टीएमसी हमारी। नेता विपक्ष के पद पर भी दावा किया।

11:18 AM, 3rd Jun
-TMC के दर्जनभर बागी विधायक कोलकाता में राज्य विधानसभा पहुंचे और स्पीकर से मुलाकात की।
-बागी गुट ने 80 में से 59 विधायकों के समर्थन का दावा किया।

11:18 AM, 3rd Jun
-हमले के बाद खान सर ने कोचिंग को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया। 
-शिक्षक खान सर ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह लगता है कि हम इतनी कम फीस पर क्यों पढ़ा रहे हैं? हमें इतने शानदार नतीजे क्यों मिल रहे हैं? हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें, और यह समझें कि गरीबों का भी शिक्षा पर अधिकार है। जब हज़ारों की संख्या में नतीजे आते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं। हमलावरों ने ऑफिस में पूरी तरह तोड़फोड़ की और गोलियां चलाईं... CCTV फुटेज अधिकारियों को सौंप दिया गया है। हमारे सुरक्षा गार्ड ने भी हमलावरों की पहचान कर ली है, ये पास के कोचिंग सेंटर के लोग हैं। हमें सुरक्षा चाहिए।
 
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