Delhi की हवा बनी दमघोंटू, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Delhi Blast 2025 : दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विस्फोट के तीसरे दिन भी घटनास्थल के पास से लोगों के अंग मिल रहे हैं। इस बीच मीडिया खबरों में कहा गया है कि लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी। प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था।