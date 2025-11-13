LIVE: दिल्ली ब्लास्ट अपडेट, न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट

-दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हुई। कुल 21 जैविक नमूने एफएसएल भेजे गए: दिल्ली पुलिस
-डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है।
-फरीदाबाद के खंदावली गांव में पहुंची NSG की टीम, यहां से बुधवार को बरामद हुई थी लाल रंग की ईको स्पोर्ट कार।
07:36 AM, 13th Nov
दिल्ली धमाकों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, भारतीय एजेंसियां बेहद पेशेवर ढंग से जांच कर रही है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है।