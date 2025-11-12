Delhi Blast : दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी, 100 लोगों से पूछताछ, दिल्ली ब्लास्ट का नया CCTV
दिल्ली धमाके को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस मामले में कई संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने लाल कार बरामद कर ली है। मीडिया खबरों के मुताबिक कश्मीर में 100 लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच ब्लास्ट का नया सीसीटीवी सामने आया है।
#WATCH | Delhi | CCTV footage of the car bomb blast near the Red Fort that claimed the lives of 8 people and injured many others.