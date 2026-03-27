मुख्यमंत्री योगी ने किया कन्या पूजन, अपने हाथों से कराया भोजन, दक्षिणा व उपहार देकर लिया आशीर्वाद मुख्यमंत्री योगी ने सभी श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के पावन जन्मोत्सव की बधाई दी

- मुख्यमंत्री योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी

- कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंचे बटुकों को भी श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी

- कन्या पूजन से मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की विधि-विधान से आराधना हुई

कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंचे बटुकों को भी श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे।







धर्म, सत्य और मर्यादा के श्रेष्ठतम प्रतीक प्रभु श्री राम के पावन जन्मोत्सव ‘श्री रामनवमी’ की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।



प्रभु श्री राम भारतीय चेतना के वे आदर्श हैं, जिनमें करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन है। उनका जीवन स्मरण कराता है कि शक्ति का सौंदर्य… pic.twitter.com/cFfaOX4ehQ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 26, 2026 कन्या पूजन अनुष्ठान के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ सहित कई संत व मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कन्या पूजन से पूर्व प्रातःकाल के पूजन सत्र में मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की विधि-विधान से आराधना हुई।

मुख्यमंत्री योगी ने सभी श्रद्धालुओं को दी 'रामनवमी' की बधाई

प्रभु श्री राम के पावन जन्मोत्सव श्री रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम भारतीय चेतना के वे आदर्श हैं, जिनमें करुणा और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन है। उनका जीवन स्मरण कराता है कि शक्ति का सौंदर्य मर्यादा में है और विजय का अर्थ लोकमंगल में।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी का यह पावन दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आचरण में सत्य, व्यवहार में करुणा और समाज में समरसता को स्थान दें, यही 'रामत्व' का सच्चा उत्सव है। प्रभु श्री राम की कृपा से आप सभी के जीवन में शांति, संतुलन और सद्भाव बना रहे, यही मंगलकामना है।

Edited By : Chetan Gour