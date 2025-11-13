ट्रंप के साइन करते ही खत्म हुआ शटडाउन, अमेरिकियों को 43 दिन बाद मिली राहत

US Shutdown open : अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने शटडाउन खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी इतिहास के इस सबसे लंबे शटडाउन को खत्म कर दिया। इससे अमेरिकियों ने राहत की सांस ली है।

व्हाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आज इस बिल पर साइन कर दिया। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया।

SIGNED & DELIVERED: President Trump signs bill reopening the government.



For 43 days, Democrats shut down the government, trying to extort billions from taxpayers for illegal aliens. Today's message: Republicans won't give in. pic.twitter.com/qesstMpMkR — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025 बुधवार को 'हाउस ऑफ रिप्रेजेटेटिव्स' ने इस बिल को 222-209 मतों से पास हुआ। 2 दिन पहले ही यह बिल सीनेट में बहुत ही कम अंतर से पास हुआ था।

इस शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज ठप से हो गया था। संघीय कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहा था, कई यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे, लोग अपने परिवारों के लिए भोजन जुटाने हेतु फूड बैकों के बाहर कतारों में खड़े रहे। अब आने वाले दिनों में सरकारी सेवाओं के फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

edited by : Nrapendra Gupta