शनिवार, 15 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttarakhand government is taking strict action against religious conversion: Dhami
Written By
Last Modified: देहरादून , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (20:05 IST)

उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है : धामी

मुख्‍यमंत्री धामी ने किया 'आदि गौरव महोत्सव-2025' का शुभारम्भ

Uttarakhand government
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया था। हमारी सरकार भी उनके आदर्शों और संघर्षों से प्रेरणा लेकर धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। 
 
मुख्यमंत्री पुष्कर ‍धामी ने देहरादून में भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव-2025' का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है।
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने नानकमत्ता (ऊधम सिंह नगर) में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता का शिलान्यास, नगर पंचायत कार्यालय भवन का लोकार्पण और ऑफ-रोड साइकिलिंग को भी फ्लैग ऑफ किया।
 
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज प्रदेश का गौरव है। उनके सशक्तिकरण हेतु PM-JanJati Unnat Gram Abhiyan के तहत 128 गांवों में स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। विभिन्न योजनाओं से छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियां

PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियांबिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की भारी जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस जीत ने एक नया ‘MY - महिला और यूथ’ फॉर्मूला दिया है और जनता ने ‘‘जंगल राज’ वालों के सांप्रदायिक एमवाई फॉर्मूले’’ को खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का विभाजन होगा।

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारीGangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है।

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेल

तेजस्वी को वोट ज्यादा मिले, सीटें कम, 'बेदम' कांग्रेस ने बिगाड़ा खेलBihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पिछले चुनाव के मुकाबले आधे से भी कम रह गईं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीतकर बिहार में सबसे बड़ा दल बना था। हालांकि तेजस्वी को इस बात का संतोष हो सकता है कि कम सीटों के बाद भी उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं।

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?

बिहार में NDA की जीत के 5 बड़े कारण, आखिर कैसे जीता बिहार?बिहार में एनडीए ने जबरदस्‍त जीत हासिल की है। अब बिहार में बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने की स्‍थिति में आ गई है। ऐसे में अब बीजेपी को नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं होगी। आखिर क्‍या है वो पांच कारण जिसने बीजेपी को जानते हैं बिहार में बीजेपी के जीत के 5 कारण।

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?

क्यों फीका पड़ा तेजस्वी यादव का 'तेज'? तेज प्रताप का चौंकाने वाला हाल और RJD-कांग्रेस की हार के कारण?बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जिस 'तेज' और 'बदलाव' का नारा गूंज रहा था, वह निर्णायक नतीजों के सामने फीका पड़ गया।

और भी वीडियो देखें

सूडान : अल फ़शर में हुए अत्याचार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रिकॉर्ड पर धब्बा

सूडान : अल फ़शर में हुए अत्याचार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रिकॉर्ड पर धब्बासूडान के अल फ़शर शहर में कितने लोग फंसे हुए हैं? यह एक ऐसा ज्वलंत सवाल है, जिसका जवाब हज़ारों लोगों के परिजन जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। सूडान की सशस्त्र सेना से लड़ाई कर रहे अर्द्धसैनिक बल (RSF) के लड़ाकों ने डेढ़ साल से अधिक समय की घेराबन्दी के बाद पिछले महीने इस शहर पर अपना क़ब्ज़ा किया था, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर अत्याचारों को अंजाम दिए जाने के आरोप सामने आए हैं।

जनजातीय वर्ग को और करीब से जानेगा देश, पीएम मोदी बोले- कुछ परिवारों के लिए आदिवासी नायकों के त्याग को नकार दिया गया था

जनजातीय वर्ग को और करीब से जानेगा देश, पीएम मोदी बोले- कुछ परिवारों के लिए आदिवासी नायकों के त्याग को नकार दिया गया थामध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय नायकों के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने शालिनी ऐप का लोकार्पण किया। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया पर केंद्रित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम में महिला क्रिकेट विश्वकप में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली छतरपुर की क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया। उनके अलावा पद्मश्री अर्जुन सिंह घुर्वे, फुलझारिया बाई, विक्रम अवॉर्डी रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह को भी सम्मानित किया गया।

Weather Update : अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्टShare Market Update News : देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के आखिरी दिनों और दिसंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस वजह से सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है।

बाएं से या दाएं से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, बिहार में सुशासन बाबू के पांच 'मास्टरस्ट्रोक'

बाएं से या दाएं से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, बिहार में सुशासन बाबू के पांच 'मास्टरस्ट्रोक'Five masterstrokes of Nitish Kumar in Bihar: बिहार की धरती पर सियासी तूफान थम चुका है। धूल उड़ चुकी और बीच मैदान में खड़ा है वही पुराना योद्धा नीतीश कुमार। बाएं की 'महागठबंधन' की हुंकार हो या दाएं की एनडीए की चालाकी, बिहार ने एक बार फिर ठहराव चुना है। जदयू का जलवा देखिए : 243 सीटों वाली इस जंग में 85 पर अपना दबदबा साबित किया। 2020 की तुलना में दोगुना फायदा, वोट शेयर 15.4% से कूदकर 19% पर।

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहा

क्या नीतीश के मुख्‍यमंत्री बनने में दिक्कत है? जानिए भाजपा ने क्या कहाWho will become the Chief Minister of Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्‍यों‍कि बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने एक बार फिर इस सवाल को जिंदा कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com