उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है : धामी मुख्‍यमंत्री धामी ने किया 'आदि गौरव महोत्सव-2025' का शुभारम्भ

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया था। हमारी सरकार भी उनके आदर्शों और संघर्षों से प्रेरणा लेकर धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर ‍धामी ने देहरादून में भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव-2025' का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है।

मुख्‍यमंत्री धामी ने नानकमत्ता (ऊधम सिंह नगर) में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता का शिलान्यास, नगर पंचायत कार्यालय भवन का लोकार्पण और ऑफ-रोड साइकिलिंग को भी फ्लैग ऑफ किया।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज प्रदेश का गौरव है। उनके सशक्तिकरण हेतु PM-JanJati Unnat Gram Abhiyan के तहत 128 गांवों में स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। विभिन्न योजनाओं से छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

