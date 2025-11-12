वर्ल्ड कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा और पर्वतारोही सचिन सीएम धामी से मिले

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्नेह राणा और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 16 वर्षीय सचिन कुमार ने उनके शासकीय आवास पर भेंट की। मुख्‍यमंत्री धामी ने स्नेह और सचिन को बधाई दी।



शासकीय आवास पर वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की सदस्य, उत्तराखंड की बेटी @SnehRana15 जी ने भेंट की। इस अवसर पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन करने पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएँ दी।



धामी ने कहा- स्नेह राणा का समर्पण, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल जगत की सभी उभरती महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी उपलब्धि ने प्रदेश की उन सभी महिला खिलाड़ियों के सपनों को पंख दिए हैं, जो खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं।

एवरेस्ट फतह करने वाले सचिन ने भी भेंट की : धामी के शासकीय आवास पर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 16 वर्षीय सचिन कुमार ने उनसे भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें इस अद्भुत और साहसिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस कम उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने कदम रखना साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम का अद्वितीय प्रतीक है।

सचिन ने यह सिद्ध कर दिया कि लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हौसला और संकल्प उससे कहीं ऊंचे हो सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा खेल, साहसिक गतिविधियों एवं पर्वतारोहण को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे हमारे युवा अपने सपनों को साकार कर देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।

