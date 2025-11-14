उत्तराखंड : CM धामी ने कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

उत्तराखंड में पुष्करसिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक, आपदा प्रबंधन, कृषि और उपनल (संविदा) से जुड़े विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।





22 हजार से ज्यादा उपनल कर्मियों को नियमितीकरण की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है। कैबिनेट ने इस पर 2 महीने में रिपोर्ट देने वाली एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। वहीं आपदा प्रभावितों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है।





मौत पर मिलने वाली राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। कैबिनेट के बाद सीएम सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की जानकारी दी।