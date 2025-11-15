चुनाव जीतते ही एक्शन में भाजपा, आरके सिंह पर गिरी गाज
RK Singh news in hindi
: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद भाजपा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन्हें नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। ALSO READ: बिहार चुनाव : भाजपा से ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई तेजस्वी की राजद?
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 89 सीटें जीतकर भाजपा राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। हालांकि आतंरिक कलह और बागी उम्मीदवारों की वजह से कई सीटों पर पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा।
बताया जा राह है कि आरके सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिलने के बाद की गई।
आरके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान दिए जो गठबंधन और पार्टी के हितों के विरुद्ध थे।
सिंह के साथ ही विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्हें भी नोटिस जारी कर निष्कासित करने की बात कही गई है।
edited by : Nrapendra Gupta