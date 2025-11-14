शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
  Lawrence Bishnoi's close aide Zora Sidhu murdered in Dubai
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (19:09 IST)

दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi's close aide Zora Sidhu murdered in Dubai
Gangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है। रोहित गोदारा ने कहा, जोरा सिद्धू (सिप्पा) दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी।

खबरों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है।
रोहित गोदारा ने कहा, जोरा सिद्धू (सिप्पा) दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि लॉरेंस और गोदारा, एक-दूसरे के दुश्मन हैं।

जोरा सिद्धू की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा, दुबई कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है, जो हमारे दुश्मन हैं वो कहीं नहीं बचेंगे। गोदारा ने कहा, दुश्मनों को अब किसी भी देश में सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा।
भारतीय और दुबई पुलिस अब मिलकर ऑडियो की प्रमाणिकता और हत्या की परिस्थिति की जांच कर रही हैं। भारत की एजेंसियां संदिग्धों की पहचान, वॉरंट और संभावित गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हैं। कई सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, दुबई जैसे अत्यंत निगरानी वाले शहर में इस तरह की वारदात होना असामान्य माना जाता है।
Edited By : Chetan Gour
