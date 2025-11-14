दुबई में गैंगवार, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्‍या, जानिए किसने ने ली जिम्मेदारी

Gangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है। रोहित गोदारा ने कहा, जोरा सिद्धू (सिप्पा) दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी।





रोहित गोदारा ने कहा, जोरा सिद्धू (सिप्पा) दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि लॉरेंस और गोदारा, एक-दूसरे के दुश्मन हैं।





भारतीय और दुबई पुलिस अब मिलकर ऑडियो की प्रमाणिकता और हत्या की परिस्थिति की जांच कर रही हैं। भारत की एजेंसियां संदिग्धों की पहचान, वॉरंट और संभावित गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हैं। कई सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, दुबई जैसे अत्यंत निगरानी वाले शहर में इस तरह की वारदात होना असामान्य माना जाता है।

Edited By : Chetan Gour